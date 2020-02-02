حقيقة وفاة الفنانة المصرية منال سلامة أثناء تأديتها العمرة

ردت الفنانة المصرية نهال عنبر على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول وفاة الفنانة منال سلامة في السعودية خلال تأديتها مناسك العمرة في السعودية، وذلك بعد أن تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورتها أثناء تأديتها للعمرة، زاعمين وفاتها.

وقالت ”نهال“، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“ :“الفنانة الجميلة منال سلامة، بخير والخبر المنتشر عنها كدب، ربنا يخليها لجوزها وأولادها“.

وكانت شاركت منال سلامة، مؤخرًا في مسلسل ”عائلة الحاج نعمان“ بجانب كل من تيم حسن، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وصفاء الطوخي، ومي كساب، ولقاء سويدان، وشريف خير الله، وهو من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.

وولدت الفنانة منال سلامة في القاهرة عام 1970، وأخوها الفنان شريف سلامة وهي متزوجة من المخرج عادل أديب ولها منه ولدان ”علي وأميرة“.

منال سلامة بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة في أعمال درامية متعددة ابتداءً من أواخر الثمانينات منها مسلسل ”السرايا“، مسلسل ”بنات زينب“، مسلسل ”النوة“ ومسلسل ”الطاووس“، ولكن الدور الذي أبرز أسمها بين الممثلات الشابات كان في مشاركتها في مسلسل ”ضمير أبلة حكمت“ مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وإخراج إنعام محمد علي عام 1991.

خلال سنوات التسعينات شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام وهي: مسلسل ”أحلام العنكبوت“، مسلسل ”ليالي الحلمية“ الجزء الرابع، فيلم ”الزمن الصعب“، مسلسل ”شارع المواردي“، مسلسل ”عروس البحر“، فيلم ”خادمة ولكن“، مسلسل ”بوابة الحلواني“ الجزء الثاني، مسرحية ”727“، مسلسل ”العائلة“، مسلسل ”عصر الائمة“، مسلسل ”ليالي الحلمية“ الجزء الخامس، مسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي“، مسلسل ”اعترافاتي“، مسلسل ”احلام كو“، مسلسل ”لعبة الايام“، مسلسل ”الشراقي“، مسلسل ”اﻹمام أبو حنيفة النعمان“، مسلسل ”الحساب“، مسلسل ”شباب رايق جدا“، مسرحية ”الزعيم“ ومسلسل ”أم كلثوم“.