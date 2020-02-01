بعد أزمة الشاب السوري.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة (فيديو)

اتهم الفنان والعازف العراقي روني داود، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وصناع أغنيتها الجديدة ”قلبي يا قلبي“ بسرقة فكرتها، ونحت كلماتها من أغنيته ”قلبي يا قلبي“ التي تحمل الاسم نفسه.

ووثّق الفنان العراقي اتهاماته في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ تناول من خلاله التشابهات التي لاحظها في أغنية نانسي عجرم.

وقال روني داوود:“أول تشابه في عنوان الأغنية (قلبي يا قلبي)، والثاني تقطيع أبيات الأغنية، والثالث فكرة الأغنية مع تحوير بسيط، فكلانا يحاور القلب بنفس الكلمات المستخدمة القلب، العين، السهر، الليالي الخ“.

وبيّن الفنان العراقي في الفيديو باقي التشابهات قائلًا:“التشابه الرابع أنا أقول في الأغنية، قلبي يا قلبي وإيش فيك ما تهدي (بالخليجي)، وهي تقول قلبي يا قلبي تركني يا قلبي (باللبناني) إيش فيك ما تهدي يعني اهدأ، وهي تقول اتركني“.

وأردف قائلًا:“التشابه الخامس أنا أقول حبك أسرني ليلي سهرني، هي تقول في عيوني أنت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي، والتشابه أنا أقول حبك أسرني وهي تقول في عيوني أنت وبس، وأنا أقول ليلي سهرني وهي تقول ليالي ليالي عم بسهر ليالي والتشابه في سهر الليالي“.

وأردف:“التشابه السادس أنا أقول يشوفو بعيوني عشقي وجنوني، وهي تقول مبين علي في سر بعيني، وهي تقول مبين بعيوني وأنا أقول يشوفو بعيوني، وهنا التشابه في فكرة الأغنية مع تحوير بسيط فكلانا يحاور القلب، نفس الكلمات المستخدمة القلب العين السهر الليالي إلخ“.

ودعا في النهاية المطربة نانسي عجرم للتواصل معه للوصول إلى حل ودي، بعدما كتب في تعليق على الفيديو:“لقد تمت سرقة أغنيتي، أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان“.

وكان روني داوود طرح أغنيته قبل 5 أشهر وهي من كلمات الشاعر توفيق فاخوري، وتحمل اللهجة الخليجية، أما أغنية نانسي عجرم فتحمل اللهجة اللبنانية.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد طرحت أغنيتها الجديدة ”قلبي يا قلبي“ قبل يومين رغم أزمة الشاب السوري الذي قُتل على يد زوجها فادي الهاشم وتشغل أوساط الرأي العام العربي.