والدة مريم حسين تعلق على حبس ابنتها

علّقت والدة الفنانة المغربية مريم حسين على حبس السلطات الإماراتية لابنتها؛ على خلفية فيديو فاضح اتهمت فيه بهتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية 2017، واختصام الإعلامي صالح الجسمي، قضائيا معها في هذه القضية حتى حصل على حكم الحبس والطرد لمريم خارج البلاد.

ونقلت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ أول تعليق لوالدة مريم حسين، بقولها: ”الله ينصركم يا قرة عيني.. الله ينصركم على الشامتين.. الله المستعان الحمد لله ربي ما يسد باب ينفتح بيبان الله ينصر بنتي على كل من ظلمها غدا يبان الحق بإذن الله اللهم لك الحمد“.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Feb 1, 2020 at 3:40am PST

وتابعت: ”اللي جالس يشمت في بنتي أقول له إحنا مؤمنين وراضين بحكم الله ارتاحوا الأمور طيبة والحمد لله وأنا أم مريم أقول لكم يا جالسين تشمتون والله إحنا مؤمنين وراضين لكن أقول وارجع بنتي مظلومة“.

وجدير بالذكر أن محكمة جنح دبي، كانت قد أصدرت حكمها بشكل نهائي غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجنها 3 أشهر وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وسارعت مريم حسين إلى تقديم اعتذار للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، إلا أنه رفض، ليس هذا فقط، بل رفض محاولات مواطنته الفنانة أحلام، للتوسط من أجل إنهاء الخلاف الذي استمر قرابة العامين بين الثنائي.