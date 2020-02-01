نهى نبيل تهاجم قناة لبنانية: برامجكم خادشة للحياء

شنت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل هجوما حادا على قناة إل بي سي الفضائية اللبنانية، اليوم السبت، بسبب نشر الأخيرة خبرا عن مقطع فيديو مسرب أثناء تعنيف نبيل لنجلها وتلفظها بألفاظ وصفت بالنابية.

وقالت الفاشينستا، في رد على تغريدة الخبر الخاص بالقناة اللبنانية: ”وين الألفاظ الخادشه للحياء؟؟ والله سنين طويله ومحطتكم وقنواتكم تبث برامج ومسلسلات وأخبار خادشة للحياء والذوق العام!!!“.

وتابعت، في حسابها على موقع تويتر: ”محطة بحجمكم المفروض تتحرى الدقة و تأخذ المعلومة من مصدرها بدل الأخذ بفيديوهات مدلسة وغير صحيحة! يا عيب الشوم!! و سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدكم!“.

وين الألفاظ الخادشه للحياء؟؟

والله سنين طويله و محطتكم و قنواتكم تبث برامج و مسلسلات و أخبار خادشة للحياء و الذوق العام!!! محطه بحجمكم المفروض تتحرى الدقه و تأخذ المعلومه من مصدرها بدل الأخذ بفيديوهات مدلسه و غير صحيحه!

يا عيب الشوم!! و سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدكم ! https://t.co/rUP9Ainqkz — نهى نبيل (@nohastyleicon) February 1, 2020

وكانت القناة اللبنانية نشرت خبرا تحت عنوان: ”تعنيف نهى نبيل لابنها.. كاميرات المراقبة ترصد الوجه الآخر للفاشينيستا الكويتية“.

وكانت نهى نبيل قالت في وقت سابق إنها ستلجأ للقضاء للحصول على حقها من مسربي مقطعها المسيء لطفلها، مؤكدة أن ما حدث انتهاك لخصوصيتها وحرمة بيتها.

وشاركت نبيل متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وتداوله العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير قالت فيه: ”لما الموضع يوصل لحرمة بيتي وعيالي وتدخل بخصوصياتي بهالشكل اللي شوفتوه لازم أرد“.

وأضافت: ”باختصار شديد كلكم شوفتوا المقاطع المنتشرة من داخل بيتي من السيكيوريتي اللي كابس عندي في البيت واللي فيها انتهاك لخصوصياتي ولحرمة البيت“.

وأردفت: ”مرأة متزوجة وقاعدة بملابس البيت ومعايا عيالي وحواليني بنبوني وقاعدين تنتشر مثل هذه المقاطع في السوشيال ميديا بدون حياء وبدون احترام لخصوصية البيت وحرمته، وكلن يفتي ويفبرك وكلن يزيد عليه كلام وبهارات“.

وواصلت: ”هذه جريمة كبرى لانتهاك خصوصية وحرمة بيتي“.

واستطردت الفاشينيستا الكويتية: ”إن شاء الله أنا قدمت كل ما يلزم وبالتعاون مع المباحث الإلكترونية راح أتوصل لكل شخص نشر وأعاد نشر هذا المقطع بدون الرجوع لي، هذا سكيوريتي كان حدي بالبيت والبيت له حرمة وعلى أي أساس راح تنتشر“.

وكان مقطع فيديو مسرب من كاميرا المراقبة في منزل نهى نبيل، أظهر الفاشينيستا وهي تسب طفلها بألفاظ ”خادشة“، وارتفع وسم #نهى_نبيل بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول تعليق لشخص يتحدث في الفيديو قيل إنه المسرب للمقطع، وظهر يقول بشكل انتقادي: ”تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده“، مبرزا هاتفه الخلوي في المقطع، الأمر الذي يؤكد أنه مسرب الفيديو وأنه يمتلكه على هاتفه.