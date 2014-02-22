مريام فارس "جنية" في دبي

دبي – تشارك الفنانة اللبنانية ميريام فارس في بطولة العرض المسرحي الموسيقي "بيتر بان القصة التي لا تنتهي أبدا (Peter Pan The Never Ending Story)، والمقتبسة عن قصة "بيتر بان" الشهيرة، لمدة يوم واحد، حيث تجسد ميريام شخصية الجنية "تنكر بيل" في العرض العالمي، والذي من المقرر أن يقام في مدينة دبي اﻹماراتية في 5 آذار/ مارس المقبل.

ووقع الاختيار على ميريام من قبل القيمين على العرض بعدما وجدوا أنها المؤهلة الأقرب للقيام بدور الساحرة الصغيرة في المنطقة العربية، علما أن هذه الشخصية هي الجنية المتقلبة المزاج التي تقع في غرام " بيتر بان"، الصبي الذي لم ينمُ والذي له مغامرات شيقة، وتساعده دائما.

ونتيجة لذلك، ستكون ميريام الفنانة العربية الوحيدة التي منحت صلاحية إعادة تسجيل أغنية “You Raise Me Up” الشهيرة التي ستؤديها خلال العرض، وهي الأغنية التي تصدّرت المراتب الأولى على مدى الأزمان في سباقات الأغاني في جميع أنحاء العالم وهي من كلمات برندن غراهام وألحان رولف لوفلاند.

ويعتبر هذا العرض الأكبر الذي أقيم في العالم العربي نظرا للتقنيات الجديدة والفريدة من نوعها المستخدمة فيه، كما أنها مسرحيّة عمل على تنفيذها فريق من كبار المبدعين والمتخصّصين في عالم المسرح الغنائي، بدءا من مخرج العمل Luc Petit لوك بيتي والمخرج الموسيقي مات دنكلي والمخرج الفني جيرت ألايرت، ويرافق هذا العمل طاقم مؤلف من أكثر من 120 شخصا ما بين راقصين وممثلين وتقنيين.

وفي هذه الأثناء يتم التحضير، وفقا لتقرير في صحيفة "العرب"، لاستقبال ميريام في دبي بالإعلانات الضخمة التي تملأ شوارع دبي وفريق عمل المسرحية يعمل جاهدا على إطلالة مميزة لملكة المسرح من ناحية الأداء والأزياء.