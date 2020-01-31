صحيفة سعودية تفجر مفاجأة بشأن مهر بدور البراهيم

كذبت صحيفة سعودية، الفاشنيستا بدور البراهيم، التي أعلنت عن عقد قرانها، على شخص لم تكشف عن هويته بعد، مقابل مليون ريال (ما يعادل 266 ألف دولار)، مؤكدة أن مهرها لم يتجاوز 70 ألف ريال ( 18.7 ألف دولار).

ونقلت صحيفة ”عين الحقيقة“ السعودية عن مصادر، لم تسمها، أن ما ذكرته ”البراهيم“ بشأن مهرها ليس صحيحا، وأنه لم يتجاوز الـ70 ألف ريال، واصفة إقدام الفاشنيستا على تصوير أوراق عن قيمة مهرها بـ“مجرد تمثيلية“.

????عقد قران مشهورة سناب شات والمهر مليون ريال على الورق ولكن بالواقع لم يتجاوز الـ ٧٠ الف ريال حسب مصادر صحيفة عين الحقيقة .

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن إظهار قيمة المهر وتصويره عبر الاوراق مجرد هياط بهياط pic.twitter.com/eeHyRvh8Zj — صحيفة عين الحقيقة (@Aenalhagegah) January 31, 2020

وكانت الفاشنيستا السعودية قد كشفت عبر حسابها في ”سناب شات“، مساء الخميس، عن عقد قرانها، مقابل مهر مرتفع قيمته مليون ريال.

ونشرت البراهيم، وهي مطلقة وأم لطفلين، صورة لعقد زواج، وقالت معلقة: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا“.

ويظهر في العقد المنشور، رقم مليون ريال في خانة المهر بالعقد، بينما تم فيه إخفاء اسم الزوج الذي لم يتضح إن كان سعوديا أم من خارج المملكة بالنظر لشعبية البراهيم في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيها الكثر من عدة دول عربية.

وجرى تداول صور العقد ذي المهر الباهظ على نطاق واسع، بعد أن أعاد للأذهان مقطع فيديو سابقا نشرته الشابة السعودية، العام الماضي، وهي تشترط مهر مليون ريال على زوج المستقبل الذي وصل أخيرا فيما يبدو.

وتحظى البراهيم بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما جرَّ عليها عددا من الشركات التي تطمح بالترويج لمنتجاتها عبر مشاهير العالم الافتراضي الجديد.