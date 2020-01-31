ماذا قالت ابنة بيل غيتس عن قبول زواجها من المصري نايل نصار؟

نشرت ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، أول تعليق لها بعد قبولها عرض الزواج من الفارس المصري نايل نصار.

وقالت جينيفر عبر موقع إنستغرام: ”شكرا لكم جميعا على كل رسائل التهاني الجميلة على انستغرام وفيسبوك والرسائل النصية والبريد الإلكتروني- نحن متحمسان وممتنان لكل تهانيكم.. أعدكم بالرد لاحقا حيث الآن نحن نخوض منافسات وأنا لدي امتحانان بنهاية الأسبوع، وعليه سنتأخر بالرد، مجددا شكرا لكم“.

وكان الفارس المصري قد أعلن عن قبول جينيفر الارتباط به عندما كتب عبر حسابه على ”انستغرام“: ”قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير“.

ويجمع الثنائي قصة حب بدأت منذ أعوام بعد أن جمعتهما العديد من الهوايات المشتركة، أبرزها ركوب الخيل والفروسية، وتشارك جينيفر متابعيها بصور يومية مع حبيبها نايل.