بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

أعلنت نجمة الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، بدور البراهيم، مساء الخميس، عن عقد قرانها على شخص لم تكشف عن هويته بعد، مقابل مهر مرتفع قيمته مليون ريال (نحو 266 ألف دولار).

ونشرت البراهيم وهي مطلقة وأم لطفلين، صورة لعقد زواج عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ وقالت في تعليق عليه: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا“.

ويظهر في العقد المنشور، رقم مليون ريال في خانة المهر بالعقد، بينما تم فيه إخفاء اسم الزوج الذي لم يتضح إن كان سعوديا أم من خارج المملكة بالنظر لشعبية البراهيم في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيها الكثر من عدة دول عربية.

وتم تداول صور العقد ذي المهر الباهظ على نطاق واسع بعد أن أعاد للأذهان مقطع فيديو سابق نشرته الشابة السعودية العام الماضي وهي تشترط مهر مليون ريال على زوج المستقبل الذي وصل أخيراً فيما يبدو.

#بدور_ابراهيم بدور البراهيم المشهورة سابقًا بمقطع ”مايشم مفارق راسي إلا مهري مليون“ والذي لاقت عليه انتقادات واسعة، تعلن البارحة عقد قرانها بمهر مليون ريال. pic.twitter.com/1O0zUW3hXN — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 30, 2020

وتباينت ردود الفعل على عقد قران البراهيم بين مهنئ لها، وبين منتقد لتركيزها على مبلغ المهر المرتفع، فيما شكك فريق ثالث في صحة مزاعم الزوجة عن مهرها.

شلون المولودة ب ١٤٤٠ وتحت مركز مستشفى اليمامة او مره تمر ع مركز مستشفى???????????????????????? #بدور_ابراهيم pic.twitter.com/WLIJC5qhl4 — ياااسر????العالمي???? (@yaseer20301) January 31, 2020

#بدور_ابراهيم احس ماخذين ورقه من وزاره العدل فاضيه وهم كاتبين دا الكلام شوفو الشخابيط ورا الورقة باينه ???????????? تحريات كونان #بدور_ابراهيم pic.twitter.com/cmTipRMv3t — Emy (@emoosan) January 31, 2020

وتحظى البراهيم بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما جرَّ عليها عدداً من الشركات التي تطمح بالترويج لمنتجاتها عبر مشاهير العالم الافتراضي الجديد.

وارتبط اسم البراهيم بالجدل بعد عدة حوادث مثيرة، بينها نشرها إعلانا ترويجيا لشركة خاصة تنتج زيت مساج، أعقبه اتهامات لها بالترويج للشذوذ الجنسي، انتهى بتدخل رسمي من الجهات المختصة واعتذار الفاشينيستا السعودية كما يلقبها البعض عن ذاك الإعلان.

ويواجه مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، انتقادات على الدوام، ويتهمهم البعض بالسعي لزيادة عدد المتابعين، ونشر مزيد من الإعلانات، بهدف الحصول على المال دون أن يقدموا أية رسائل هادفة، بصفتهم مؤثرين في الرأي العام.