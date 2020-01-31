نهى نبيل تروي التفاصيل الكاملة لواقعة مقطعها المسيء لطفلها وتلجأ للقضاء (فيديو)‎

قالت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، إنها ستلجأ للقضاء للحصول على حقها من مسربي مقطعها المسيء لطفلها، مؤكدة أن ما حدث انتهاك لخصوصيتها وحرمة بيتها.

وشاركت نهى نبيل متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وتداوله العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير قالت فيه: ”لما الموضع يوصل لحرمة بيتي وعيالي وتدخل بخصوصياتي بهالشكل اللي شوفتوه لازم أرد“.

وأضافت: ”باختصار شديد كلكم شوفتوا المقاطع المنتشرة من داخل بيتي من السيكيوريتي اللي كابس عندي في البيت واللي فيها انتهاك لخصوصياتي ولحرمة البيت“.

وأردفت: ”مرأة متزوجة وقاعدة بملابس البيت ومعايا عيالي وحواليني بنبوني وقاعدين تنتشر مثل هذه المقاطع في السوشيال ميديا بدون حياء وبدون احترام لخصوصية البيت وحرمته، وكلن يفتي ويفبرك وكلن يزيد عليه كلام وبهارات“.

وواصلت: ”هذه الجريمة كبرى لانتهاك خصوصية وحرمة بيتي“.

واستطردت الفاشينيستا الكويتية: ”إن شاء الله أنا قدمت كل ما يلزم وبالتعاون مع المباحث الإلكترونية راح أتوصل لكل شخص نشر وأعاد نشر هذا المقطع بدون الرجوع لي، هذا سكيوريتي كان حدي بالبيت والبيت له حرمة وعلى أي أساس راح تنتشر“.

وبينت نهى نبيل: ”راح يتم إن شاء الله خلال الأيام القادمة عن طريق مكتب محامي دكتور وراي الوروان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر المقطع وكل من أعاد نشره“.

وواصلت الفاشينيستا الكويتية قائلة: ”أنا عيالي ما يتحدثون عربي، بس محمد لما بسوي معاه فقرة ترجمة لا يحكي عربي عدل يفهم بس أسهل له أوصله المعلومة لما أتكلم بالإنجليزي فنتكلم بالإنجليزي وأعاطفه بالإنجليزي“.

وأوضحت: ”حد قالكم إني أم طاقة ما أزف وأخانق إحنا انزفينا وإحنا عيال وانطقينا وإحنا عيال بس أنا ما أمد إيدي الحمد لله واستخدام العنف أو الطق مو من جدولي“.

واستكملت: ”بالنسبة لي أعاتب وكون في ثواب وعقاب وحاجة من أساسيات التربية هذا شيء طبيعي إذا إنسان عندك في البيت أخطأ خطا فادحا لابد لحد ما يعرف إنه غلط“.

وتابعت: ”بس أنا لما أتكلم ما أمد إيدي أنا أتفاهم معاهم والحمد لله إن هذا الأسلوب مقربني منهم وايد يعرفوني وأعرفهم أنا ودي قبل أشغل الكاميرا واسوي فقرة الترجمة بستئذنه إذا قال أوكي أصور وإذا قال لي لأ والله أحرتم نفسي وما أصور ولا أقرب يمه“.

وأوضحت أنها ربما تفقد أعصابها فقالت: ”إنك تطلع وتقول إني تلفظت بألفاظ بذيئة في المقطع لا يجوز ما أقولكم أنا ملاك نازلة من السماء يمكن أفقد أعصابي تطلع من كلمة أتنرفز لكن مع عيالي أنا حريصة شنو قاعدة أقول“.

واستشهدت بمن يعرفونها فقالت: ”إذا طلعون مقطع باليوتيوب ولا فيديو بالتلفزيون فيه كلمة غلط جنيت معقولة أنا بقول حق عيالي هالكلام، أنا اللي عايش معايا أو اللي عاشرني يعرفني الناس اللي حواليني كلهم يدرون إني ما أطلع هالكلام“.

وكشفت عن ابتزازها من جانب مسربي الفيديو قبل نشره قائلة: ”اللي بيصدق أهلًا وسهلًا أما اللي بيتبلى وصدق حسابات تتبلى الحسابات اللي قبل ما تنشر المقطع كانت ترسلي مراسيل ترى تقول عندي فيديوهات مسربة من كاميرتك دفعيلنا 50 ألفًا علشان ما ننشرهم“.

وأتمت الفاشينيستا الكويتية: ”أنا ما أمشي بالابتزاز واثق الخطوة يمشي ملكًا وياريتها توقفت على كده في حسابات مفبركة وواخدة المقطع من مسلسل مدبلج صوت تاني وكلام تاني وسيناريو غير أنا أراكم ما تخافون الله“.

وقالت: ”المقطع الأصلي عندي كاميرتي أنا حطيته بالبيت أنا عارفة شو قايلة الصوت واضح والمقطع كامل اللي حابين يسمعونه أهلًا وسهلًا أنا راح أتخذ الإجراء القانوني ضد كل الحسابات“.

واختتمت حديثها بالقول: ”تخيلوا هالفيديو يوصل لمحمد أو حق ربع محمد اللي عم بفكر فيه إن هالطفل لما يمشي الناس شنو بتقوله لما يروح المدرسة باكر راح يتنمرون عليه هو دق عليا يقولي ماما بطلع أروح المكان كذا أقوله ما تطلع أخاف ليسمع كلمة تجرحه“.

وكانت قد أعلنت مباحث الأحداث في دولة الكويت، الخميس عن فتح تحقيق في مضمون مقطع فيديو المتداول المنسوب لنهى نبيل كونها متهمة من جانب رواد التواصل الاجتماعي بتعنيف الطفل ونعته بألفاظ بذيئة.

ونشر حساب ”المجلس المحلي“ تغريدة على ”تويتر“ تتضمن صورة من الواقعة وعلق: ”مباحث الأحداث تحقق بتصوير يظهر قيام (فاشينيستا) بالصراخ على طفلها ونعته بألفاظ بذيئة“.

مباحث الأحداث تحقق بتصوير يظهر قيام «فاشنيستا» بالصراخ على طفلها ونعته بألفاظ بذيئة. pic.twitter.com/KKGDogwkuw — المجلس (@Almajlliss) January 30, 2020

ويظهر مقطع الفيديو المسرب من كاميرا المراقبة في منزل نهى نبيل، الفاشينيستا وهي تسبْ الطفل بألفاظ لا يجوز قولها من أمْ لطفلها، وارتفع وسم #نهى_نبيل بشكل واسع بين الرواد، وسط ظهور شخص يتحدث في الفيديو قيل إنه المسرب للمقطع، وظهر يقول بشكل انتقادي: ”تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده“، مبرزًا هاتفه الخليوي في المقطع الأمر الذي يؤكد أنه مسرب الفيديو وأنه يمتلكه على هاتفه.