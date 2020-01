عمرو دياب يُعلن إحياء حفل غنائي في جدة 7 فبراير

أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة جدة، وذلك بمناسبة ”عيد الحب“.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه على موقع ”تويتر“ بوستر الحفل، الذي أوضح أنه سيقام يوم الجمعة 7 فبراير المقبل، في أرض سماء الغربية مقابل الردسي مول.

وعلق عمرو دياب على البوستر وهو يحمس جمهوره للحفل فكتب قائلًا: ”استعد، جدة، نراكم جميعًا يوم الجمعة 7 فبراير“.

Get ready #Jeddah, see you all on Friday, Feb 7. Get your tickets now: https://t.co/SZqyzaWXm8 pic.twitter.com/vx4EKuK6kU

— Amr Diab (@amrdiab) January 30, 2020