 عمرو دياب يُعلن إحياء حفل غنائي في جدة 7 فبراير – إرم نيوز‬‎

عمرو دياب يُعلن إحياء حفل غنائي في جدة 7 فبراير

عمرو دياب يُعلن إحياء حفل غنائي في جدة 7 فبراير

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة جدة، وذلك بمناسبة ”عيد الحب“.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه على موقع ”تويتر“ بوستر الحفل، الذي أوضح أنه سيقام يوم الجمعة 7 فبراير المقبل، في أرض سماء الغربية مقابل الردسي مول.

وعلق عمرو دياب على البوستر وهو يحمس جمهوره للحفل فكتب قائلًا: ”استعد، جدة، نراكم جميعًا يوم الجمعة 7 فبراير“.

وتوفرت التذاكر للجمهور اليوم الخميس والتي جاءت على فئتين الأولى ”جولد ستاند“ وجاءت أسعارها 395 ريالا سعوديا، والثانية ”Vip“ وجاءت أسعارها بين 950 ريالا و1400 ريال سعودي.

وبهذا الحفل أصبح الفنان المصري عمرو دياب من أكثر الفنانين العرب إحياء للحفلات الغنائية في السعودية، والتي كان أولها في ديسمبر 2018 بالدرعية.

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