عمرو دياب يُعلن إحياء حفل غنائي في جدة 7 فبراير

أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة جدة، وذلك بمناسبة ”عيد الحب“.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه على موقع ”تويتر“ بوستر الحفل، الذي أوضح أنه سيقام يوم الجمعة 7 فبراير المقبل، في أرض سماء الغربية مقابل الردسي مول.

وعلق عمرو دياب على البوستر وهو يحمس جمهوره للحفل فكتب قائلًا: ”استعد، جدة، نراكم جميعًا يوم الجمعة 7 فبراير“.

Get ready #Jeddah, see you all on Friday, Feb 7. Get your tickets now: https://t.co/SZqyzaWXm8 pic.twitter.com/vx4EKuK6kU — Amr Diab (@amrdiab) January 30, 2020

وتوفرت التذاكر للجمهور اليوم الخميس والتي جاءت على فئتين الأولى ”جولد ستاند“ وجاءت أسعارها 395 ريالا سعوديا، والثانية ”Vip“ وجاءت أسعارها بين 950 ريالا و1400 ريال سعودي.

وبهذا الحفل أصبح الفنان المصري عمرو دياب من أكثر الفنانين العرب إحياء للحفلات الغنائية في السعودية، والتي كان أولها في ديسمبر 2018 بالدرعية.