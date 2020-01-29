إصابة نجل الفنان الكويتي محمد المسلم بسرطان الدم‎

أعلن الفنان الكويتي محمد المسلم إصابة ابنه (5 أعوام) بسرطان الدم (لو كيميا)، وطلب عبر حساباته على السوشيال ميديا الدعاء له بالشفاء.
ونشر محمد المسلم عبر حسابه الشخصي بتويتر ”اللهم شافي ولدي يارب العالمين، اللهم رب الناس أذهب الباس اشف فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما“.
كما نشر في تدوينة أخرى: ”تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي“.
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة معبرين عن حزنهم الشديد من الخبر، معلقين عبر حساباتهم بعبارات ”ربنا يشفيك لأبوك.. ياقلبي منظره كتير صعب.. ربنا يقومه بالسلامة وما يضرك فيه يامحمد.. ياحبيبي صغير كثير على السرطان الله يشفيه ويعافيه“.
وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر إنستغرام ”لاحول ولاقوة إلا بالله.. تمت إصابة جاسم إبن الفنان الكويتي محمد المسلم بسرطان الدم لو كيميا يالله، شفاك الله.. طفل صغير يعاني.. هم ناضري أمه وأبيه.. اللهم ماتحرم أحدا من أبنائه.. اللهم أكسه برداء الصحة والعافية“.
ومحمد المسلم ممثل كويتي بدأ مشواره الفني في مسلسل الحب الكبير في عام 2009، وله عدد كبير من الأعمال المسرحية.
تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء علىسى الله يشافيه حبيبي ♥️ pic.twitter.com/nTUk2hT1Az
— محمد المسلم (@M_Lmslm) January 28, 2020
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لا حول ولا قوة الا بالله تم إصابة جاسم ابن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم – لوكيميا- يالله شفاءك طفل صغير يعاني هم ناضري امه وأبيه . . للهم لا تحرم احد من ابناء . . اللهم اكسوه برداء الصحه و عافيه . . اكثر له الدعاء فلا يرد القضاء سوى الدعاء ???????? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم