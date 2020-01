إصابة نجل الفنان الكويتي محمد المسلم بسرطان الدم‎

View this post on Instagram

لا حول ولا قوة الا بالله تم إصابة جاسم ابن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم – لوكيميا- يالله شفاءك طفل صغير يعاني هم ناضري امه وأبيه . . للهم لا تحرم احد من ابناء . . اللهم اكسوه برداء الصحه و عافيه . . اكثر له الدعاء فلا يرد القضاء سوى الدعاء ???????? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم