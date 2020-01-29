إصابة نجل الفنان الكويتي محمد المسلم بسرطان الدم‎

أعلن الفنان الكويتي محمد المسلم إصابة ابنه (5 أعوام) بسرطان الدم (لو كيميا)، وطلب عبر حساباته على السوشيال ميديا الدعاء له بالشفاء.

ونشر محمد المسلم عبر حسابه الشخصي بتويتر ”‏اللهم شافي ولدي يارب العالمين، ‏اللهم رب الناس أذهب الباس اشف فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما“.

كما نشر في تدوينة أخرى: ”‏تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي“.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة معبرين عن حزنهم الشديد من الخبر، معلقين عبر حساباتهم بعبارات ”ربنا يشفيك لأبوك.. ياقلبي منظره كتير صعب.. ربنا يقومه بالسلامة وما يضرك فيه يامحمد.. ياحبيبي صغير كثير على السرطان الله يشفيه ويعافيه“.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر إنستغرام ”لاحول ولاقوة إلا بالله.. تمت إصابة جاسم إبن الفنان الكويتي محمد المسلم بسرطان الدم لو كيميا يالله، شفاك الله.. طفل صغير يعاني.. هم ناضري أمه وأبيه.. اللهم ماتحرم أحدا من أبنائه.. اللهم أكسه برداء الصحة والعافية“.

ومحمد المسلم ممثل كويتي بدأ مشواره الفني في مسلسل الحب الكبير في عام 2009، وله عدد كبير من الأعمال المسرحية.