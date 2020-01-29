جمال سنان: إنتاج 20 مسلسلا سعوديا خلال الفترة المقبلة

أعلن المنتج اللبناني جمال سنان، عن تحضير 20 مسلسلا سعوديا للإنتاج خلال الفترة المقبلة من خلال شركته ”إيغل فيلمز“، موضحا أن هذه المسلسلات تتم كتابتها حاليا وستكون متنوعة بين روايات تم شراؤها لتحويلها لأعمال درامية وأخرى من فورمات أجنبية.

وقال جمال سنان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج et بالعربي، إنه سيبدأ هذه الإنتاجات بمسلسل يحمل اسم ”مليار ريال“ وسيتم عرضه في رمضان المقبل 2020 وسيقوم ببطولته الفنانان علي الحميدي وهيا الشعيبي إضافة إلى نجوم آخرين، سيتم انضمامهم خلال الفترة المقبلة وسيكون العمل من نوعية الأعمال الكوميدية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تصوير مسلسل سعودي جديد بعنوان ”وصية بدر“ في مدينة الرياض منوها أنه سيكون نقلة نوعية سواء بالتقنية التي تم التصوير بها أو مستوى النجوم المشاركين.

وأردف ”سنان“ أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ”السابنس“ حول علاقة الأشقاء مع بعضهم بالعائلة ومع الأب أيضا، واصفا قصته بـ“القوية“.

ولفت إلى أنه تتم مواصلة تصوير مسلسل ”دموع الفرح“ للفنانة الكويتية شجون الهاجري، بين جورجيا والكويت، موضحا أن المسلسل من نوعية الساسبنس، وهو أول تعاون لها مع ”إيغل فيلمز“ ويتم التحضير حاليا لمسلسل جديد معها يعرض في رمضان المقبل.

يذكر أن السعودية شهدت خلال الفترة الماضية طفرة فنية على مستوى إقامة الحفلات الغنائية وخاصة حفلات موسم الرياض التي أحياها العديد من نجوم الوطن العربي والعالم.