حبس المخرج المصري خالد مرعي سنة مع الشغل بسبب حيازة المخدرات

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكما بحبس المخرج السينمائي ”خالد مرعي“ عاما مع الشغل وغرامة مالية؛ في قضية جلب مخدرات عبر مطار القاهرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المخرج بالحبس وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، أي ما يعادل“640 دولارا“؛ لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وجاء الحكم بعد تحقيقات النيابة التي تضمنت اتهامه بجلب مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.

وتسلمت النيابة تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات التي تم ضبطها بحوزة المخرج، والذي أثبت أن المواد المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش، وبذور مخدر الماريجوانا، كما استمعت النيابة لأقوال الضابط مجري التحريات حول الواقعة، والذي أثبت جلب المتهم المواد المخدرة أثناء وصوله.

ونفى مرعي في أقواله أمام النيابة صلته بالمواد المخدرة وكيفية وصولها لمتعلقاته، إلا أنه تم اتخاذ إجراءات قضائية ضده وصولا للحكم السابق.