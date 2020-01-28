كريم عبدالعزيز يكشف للمرة الأولى تفاصيل من فيلم ”الفيل الأزرق 3“

كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز للمرة الأولى تفاصيل فيلمه السينمائي المنتظر ”الفيل الأزرق“ الجزء الثالث، موضحا أن مجرى شخصيته سيتغير تماما وسيكون هو الشخص ”الملبوس“.

وأردف الفنان المصري في تصريحات تلفزيونية: ”أنا بقى المرة دي هكون العفريت اللي لازم أسيب البيت“، لافتا إلى أنه سيبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تناقش مع الكاتب أحمد مراد خلال تصويرهما للجزء الثاني من الفيلم حول كيفية وجود جزء ثالث وأن فريدة توفيت فأين يتجه خياله فرد: ”مش يمكن مكانش في فريدة أصلا!“.

وألمح كريم عبدالعزيز إلى أنه طلب من المخرج مروان حامد العمل معه لأنه يتميز بالإخلاص في العمل، موضحا أنه أرسل له رواية ”الفيل الأزرق“ قبل نشرها كرواية وقرأها في منزله.

وأضاف أن مروان حامد لديه خيال صورة وقال له: ”أنا شوفت رواية الفيل الأزرق مش قرأتها“، منوها إلى أنه بعد قراءته للرواية كان يتراجع عن المشاركة في العمل ثم قرر دخول التصوير.

وتحدث كريم عبدالعزيز عن سبب رفض الفنان أحمد السقا مشاركته في فيلمه السينمائي ”ولاد العم“ رغم بدء الاتفاق معه وموافقته في البداية، موضحا أنه تلقى وقتها دور بطولة فيلم ”إبراهيم الأبيض“ فرفض ”ولاد العم“ وبالتالي قدم الدور مكانه الفنان شريف منير.

يُذكر أن كريم عبدالعزيز ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“ والذي يجسد من خلاله شخصية كوميدية ويطرح أمورا تحدث بين الأزواج في المنازل.