أحلام تتراجع عن توسطها في حل أزمة صالح الجسمي ومريم حسين

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تراجعها بشأن التوسط في حل أزمة مواطنها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي والفنانة المغربية مريم حسين، بعدما طالبته بالتنازل عن القضية لعدم رضاها بحبسها.

وجاء تراجع أحلام كرد فعل منها على ما قام به صالح الجسمي الذي رفض الرد على طلبها الذي أوردته في ساعة مبكرة من صباح اليوم وخصّها بحديث خاص في حسابه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“.

وكتب ”الجسمي“ في تغريدة له عبر ”تويتر“ قائلًا: ”انتظروني الليلة في سنابي للرد على أحلام فقط وليس سواها“، الأمر الذي دعا أحلام للقول عبر ”تويتر“: ”أولًا شكرًا على الرد أنا كل اللي طلبته أن تتنازل لأني كنت مفتكرة إنها قضية شخصية بينكم ومهاترات سناب لأني بعض الأحيان أشوفك في الاكسبلور بفتكرك عندك مشاكل ومهاترات مع الفنانات“.

وأضافت أحلام قائلة: ”وحتى أنا أستنكر لأني مش عارفة ومش متابعة وللأسف اللي ما يتابعك يفهم شي ثاني وأنا حبيت أكون طرف خير فقط“.

اولاً شكراً على الرد انا كل اللي طلبته ان تتنازل لاني كنت مفتكره انها قضيه شخصيه بينكم ومهاترات سناب لاني بعض الاحيان اشوفك في الاكسبلور بفتكرك عندك مشاكل ومهاترات مع الفنانات وحتى انا استنكر لاني مش عارفه ومش متابعه وللاسف اللي ما يتابعك يفهم شي ثاني وانا حبيت اكون طرف خير فقط — A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi) January 27, 2020

ورد عليها صالح الجسمي بالقول: ”أنت فنانة كبيرة وإماراتية أصيلة لك مني كل الاحترام والتقدير“، فعقبت قائلًة: ”لك مني كل الاحترام والتقدير“.

وكانت أحلام قد أعربت عن تعاطفها مع مريم حسين في تغريدات أطلقتها عبر حسابها على ”تويتر“ باعتبارها امرأة وأن سجنها أمر صعب خاصًة أنها لديها طفلة، مؤكدًة أنها لا تربطها بها علاقة شخصية أو سابق معرفة إلا أن الإنسانية تحتم عليها التدخل مطالبة مواطنها صالح الجسمي بأن يترك المهاترات جانبًا ويتنازل عن الأمر.

وقالت أحلام: ”‏حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تاذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين إيديها خلك أكبر“.

وتابعت الفنانة الإماراتية قائلة: ‏“وعندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل“.

وعندي طلب منك اخير واتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك اعتقد ان عندك اشياء اهم واذا ماعندك حاول تبحت وتجدد نفسك لتكسب ود الناس اكثر شوف اخوك حسين الجسمي مدرسه وانسان الكل يحترمه لانه عمل اساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل انسان يغلط خليك احسن وتنازل https://t.co/uJ4XhUkH5n — A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi) January 26, 2020

وكتبت أحلام في تعليق آخر تركته على تغريدة صالح الجسمي عبر حسابه على ”تويتر“ فقالت: ”قلبك يوجعك وما تنام عزيزي؟! طيب قلبك ما يوجعك على بنت صغيرة انتظر ردك العفو عند المقدرة يا أخي هاذي حرمة مكسورة الجناح مب عشانها عشان بنتها الصغيرة طفلة“.

وأردفت الفنانة الإماراتية قائلة: ”تعرف شو معنى سجن ونقطة سودة في حياة الإنسان يا أخي وين إنسانيتكم ماتت؟! إنت خلاص انتصرت وهذا اللي يهمك“.

وتدخلت حوراء موسى المحامية والوكيل القانوني للإعلامي صالح الجسمي، للرد على أحلام وكشف الموقف القانوني موضحة: ”الغالية أم فهد بصفتي وكيلة عن صالح أود توضيح أمر تهمة هتك العرض بالرضا ليست من فئة الجرائم التي يجوز فيها التنازل“.

وأردفت محامية صالح الجسمي قائلة: ”التنازل يكون في بعض الجرائم التي نص القانون عليها حصراً مثل السب والقذف، بالتالي لا يستطيع بحكم القانون موكلي صالح أن يتنازل عن الدعوى لأنها حق خالص للدولة“.

قلبك يوجعك وماتنام عزيزي ؟؟؟؟!!!!!!طيب قلبك ما يوجعك على بنت صغيره انتظر ردك العفو عند المقدره يا اخي هاذي حرمه مكسوره الجناح مب عشانها عشان بنتها الصغيره طفله تعرف شو معنى سجن ونقطه سوده في حياه الانسان يا اخي وين انسانيتكم ماتت ؟؟؟؟!!!!!! انت خلاص انتصرت وهذا اللي يهمك — A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi) January 26, 2020

يُذكر أن محكمة استئناف دبي قضت الأحد ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة.