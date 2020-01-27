ميشيل أوباما تفوز بأفضل ألبوم منطوق في جائزة غرامي

انضمت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما إلى صفوف المشاهير أمثال ليدي غاغا وبيونسيه يوم الأحد في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الـ 62 في لوس أنجلوس.

وحصلت السيدة الأولى السابقة البالغة من العمر 56 عاما على جائزة لأفضل ألبوم منطوق لمذكراتها Becoming، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويمنح فوزها أسرة أوباما ثالث جوائز غرامي، بعد أن تلقاها الرئيس السابق باراك أوباما ، 58 عاما، مرتين عن الفئة ذاتها.

وواجهت ميشيل مجموعة شرسة من المنافسين التي تضمنت: مايكل دياموند وآدم هوروفيتز عن كتابهما Beastie Boys Book والكاتب والصحفي الشهير جون ووترز والكاتب إيريك ألكسندراكيس.

وبالرغم من ذلك، لم تكن ميشيل حاضرة لتسلم الجائزة، وتسلمتها بدلا عنها المغنية إسبيرانزا سبالدينغ (35 عاما) والتي قالت: ”سأقبل بكل سرور نيابة عنها“.

ويتحدث كتاب ”وأصبحتُ“ عن حياة السيدة الأولى السابقة، ابتداء من طفولتها في شيكاغو وانتهائها بالبيت الأبيض وما بعده.

ويتألف الكتاب من 400 صفحة وتُرجم إلى 30 لغة منها العربية، كما شغل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع أمازون 2018.

وكانت ميشيل وباراك أوباما تزوجا عام 1992، ولديهما ابنتان ماليا (21 عاما) وساشا (18 عاما).

وتعد ميشيل أوباما، أول سيدة من أصول أفريقية تدخل البيت الأبيض، كما تعتبر أغنى سيدة في العالم لعام 2010 وفقا لإحصائية مجلة فوربس، كما أنه كثيرا ما يتم مقارنتها في الصحافة الأمريكية بجاكلين كينيدي من حيث المظهر والملبس والاتجاه العام.

يذكر أن حفل توزيع جوائز غرامي الذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم الأحد، بدأ بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر قبل ساعات من إقامته.