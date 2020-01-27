زينة تروي التفاصيل الكاملة لأزمتها مع أحمد عز وتجهش بالبكاء (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية زينة للمرة الأولى التفاصيل الكاملة حول أزمتها مع الفنان المصري أحمد عز، بعد مرور 7 سنوات على الصراع الذي شغل الرأي العام في مصر.

وقالت زينة في لقاء متلفز ببرنامج الحكاية“ مع الإعلامي المصري عمرو أديب إنهما تزوجا وسط حضور عائلتها والمقربين بإقامة احتفالية على نطاق ضيق.

وأجهشت زينة بالبكاء عندما بدأت الحديث عن التفاصيل وردود أفعال الجمهور حول القضية مؤكدًة أنها تعرضت للظلم وسمعت الكثير من الكلام الذي لا يصدقه عقل.

#زينة : تبكي كان بيجي وقت كنت بخاف من كتر الزعل أموت ما أصحاش#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/KGjpX5i0HE — MBC مصر (@mbcmasr) January 26, 2020

وبينت زينة أن الزواج تم عام 2012 واستمر لمدة 3 سنوات إلى أن ساءت العلاقة بينهما ورفض تطليقها فاضطرت لرفع دعوى خلع للتخلص منه.

زينة اتجوزنا انا وأحمد عز 15-6-2012 وبعدها بسنة.. سفرني أمريكا علشان أولد#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/XDWFGhJfWs — MBC مصر (@mbcmasr) January 26, 2020

وأكدت زينة أن هذا الزواج كان به إشهار بين أهلها فقط لافتًة إلى أنهما كتبا ”ورقة“ على أن يتم توثيقها في الخارج ليكون زواجهما مدنيًا، مبينًة أنها وافقت لأنها كانت مسافرة لقضاء شهر العسل.

واستطردت زينة أن التوثيق تم من خلال القنصلية المصرية بأمريكا، مشيرًة إلى أن أحمد عز رفض أن يعرف أحد الزواج وقتها وهو ما جعلها توافق على طلبه، مبينًة أنها اعتذرت عن الكثير من الأعمال بسبب الزواج.

زينة أحمد عز قالي إنه وثق زواجنا المدني في القنصلية المصرية في أمريكا وكنت بثق فيه ثقة عمياء#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/dDgEqaSU0N — MBC مصر (@mbcmasr) January 26, 2020

ونوّهت أنها رفضت تنفيذ طلبه بإعلان اعتزالها معللًة الأمر: ”مكنتش مالية إيدي منه“، وأردفت الفنانة المصرية أنه طلب منها الذهاب لتوثيق الزواج بدونها حتى لا يعرف أحد الأمر وعدم الشوشرة عليه من أجل المعجبات.

وواصلت زينة أنها وثقت به ثقة عمياء وقال لها إنه وثق الزواج، موضحًة أنهما عادا إلى مصر واستمر زواجهما، ومدحته بأنه شخص جيد ويصلي ويحج.

وعن كواليس حبها له قالت إنها أحبته لمدة 10 سنوات عندما قام ببطولة فيلم ”الشبح“ رغم أنها تعرفه منذ فيلم ”مذكرات مراهقة“ والذي لم تشارك فيه، موضحًة أنه كان يتركها ويعود إليها حسب مزاجه وكانت تتقبل لأنها تحبه.

#زينة : أحمد عز بني آدم كويس مش وحش وكنت بحبه ١٠ سنين وكان مابيسيبش فرض، كان بيسيبني أنا ويرجعلي تاني عادي يلاقيني موجودة#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/dkFGBw3uDH — MBC مصر (@mbcmasr) January 26, 2020

وشددّت زينة على أن المشاكل بدأت مع الحمل وتحديدًا بعد قرابة عام من الزواج حيث حملت في شهر مارس وأنجبت في شهر أكتوبر، مبنية ًانها كانت لا تريد افتعال المشاكل حتى الإنجاب، وأنه اقترح عليها الإنجاب في أمريكا ووافقت.

ونوّهت زينة أنه تركها متعللًا بأن والده مريضًا وذهب إلى ميامي بأمريكا، منوهًة: ”كنت أعتقد أنها ميامي المصرية“، وأوضحت أنها علمت بالصدفة أنها بأمريكا من خلال صورة نشرت له مع أحد أولاد الأصدقاء.

#زينة : تتحدث لأول مرة عن تفاصيل زواجها من الفنان أحمد عز عام 2012#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/e4xgdy62li — MBC مصر (@mbcmasr) January 26, 2020

وأضافت أن العلاقة بعدها بدأت تسوء بعض الشيء وكانت وقتها في أول الشهر السادس من الحمل، منوهة أنه عندما علم بمعرفتها بوجوده في أمريكا عاد إلى مصر والعلاقة كانت قد ساءت تماما“.

واستكملت زينة أنه طلب منها إجهاض الأولاد بعد تخييرها بينه وبينهما مبينًة: ”قلت مش هموت عيالي وليه أغضب ربنا وأشيل ذنبهم“، وأكدت أنه وقتها تركها بسبب مرض والده الذي توفى فيما بعد.

وأشارت إلى أنهما اتفقا أن تضع مولوديها في أمريكا ويأتي كل شهرين زيارة وتترك العمل وتتفرغ للأبناء وأنها وافقت على ذلك بعدها قال لها: ”إنتي اخترتي ولادك خليكوا هنا وعيشوا هنا وأنا هجيلكم كل كام شهر“.

وتابعت الفنانة المصرية أنها أنجبت ولديها بعد سبع شهور حمل ورفض المجيء وقت الولادة بحجة عمله، مؤكدًة أنها أبلغته وقال لها ”مبروك يلا بقى نعمل دي إن إيه“.

وبينت أنها لم تكن تعلم معنى الكلمة وتفسيرها على أنها مهينة، موضحًة أنها أبلغت الطبيب وقال لابد أن يتم هذا التحليل بوجود الأب والأم والأطفال إلا أن أحمد عز رفض رغم حديث الطبيب معه.

وأردفت أنها انشغلت مع ولديها بسبب مرضهما وتربيتهما، مبينًة أنها تركت الحديث مع أحمد عز في أمورهما الشخصية وانقطع التواصل، حتى احتاجت إليه في مرض ولديه لنقل الدم وقالت: ”اتصلت بأحمد عز وقالي مش هما دول اللي فضلتيهم عليا يارب ترجعي بإيدك فاضية وهنا انتهى الموضوع بيني وبينه نهائيًا“.

واختتمت قائلًة: ”أطلب من أحمد عز إنه يبطل يغلط فيا، من فضلك كفاية حروب يا أحمد“.