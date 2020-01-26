مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

علقّت الفنانة مريم حسين على حكم حبسها الصادر ضدها من محكمة جنح دبي لصالح الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق النجم حسين الجسمي، بالحبس شهر وإبعادها عن دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًة عن غضبها إزاء هذا الحكم.

واستخدمت مريم حسين مقولة كان قد نشرها الإعلامي صالح الجسمي وعلقت من خلالها على الحكم الصادر مؤكدة أن الله سينتقم لها ممن تدخلوا في حياتها لإفسادها، متسائلة ”شو أنا قاتلة روح؟“.

ونشرت مريم حسين صورة عبر حسابها الخاص على موقع ”إنستغرام“ مستخدمًة خاصية ”الاستوري“، وقالت: ”اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي“.

على صعيد آخر، تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام في القضية وطالبت مواطنها صالح الجسمي بالتنازل عن القضية والابتعاد عن أذى الآخرين، معربة عن تعاطفها مع الفنانة المغربية لأن سجنها صعب خاصًة أن لديها طفلة.

وقالت أحلام في تغريدة لها عبر ”تويتر“: ”‏حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تاذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر“.

وأردفت الفنانة الإماراتية قائلًة: ‏“وعندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل“.

وعندي طلب منك اخير واتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك اعتقد ان عندك اشياء اهم واذا ماعندك حاول تبحت وتجدد نفسك لتكسب ود الناس اكثر شوف اخوك حسين الجسمي مدرسه وانسان الكل يحترمه لانه عمل اساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل انسان يغلط خليك احسن وتنازل https://t.co/uJ4XhUkH5n — A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi) January 26, 2020

وأسدل الستار على القضية المثيرة للجدل بين صالح الجسمي ومريم حسين؛ بحكم أصدرته محكمة جنح دبي بشكل نهائي غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.