تفاصيل جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم فادي الهاشم (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تقريرا تلفزيونيا يكشف عن مفاجآت مزعومة توصلت إليها التحقيقات بقضية مقتل السوري محمد الموسى برصاص زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكشف تقرير بثته قناة ”أم تي في” اللبنانية، أن قاضي التحقيق الأول، نقولا منصور، انتهى من استجواب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، في جلسة استمرت لساعتين، يوم الخميس الماضي.

وأظهرت التحقيقات أن اتصالات عدة جرت بين القتيل وعيادة الدكتور فادي الهاشم وصلت إلى 4 مرات، حيث استمرت إحدى المكالمات لنحو دقيقتين و32 ثانية، لكن مضمون المكالمة لا يزال مجهولا، وسيتم تفريغ داتا الاتصالات لمعرفة فحواها، بحسب تقرير القناة اللبنانية.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jan 24, 2020 at 11:45pm PST

وبحسب التحقيقات التي أجراها القاضي الأول، فقد كانت تلك المكالمات الهاتفية للعيادة بهدف الاستعلام وطلب موعد للمعاينة من قبل القتيل ولم يحضر.

وقال تقرير القناة اللبنانية، إن الهاشم تفاجأ من وجود ملف خاص بالقتيل في عيادته.

وبحسب التحقيقات، أظهر تتبع هاتف القتيل تواجده بمحيط العيادة بينما أظهر تواجده بمحيط منزل نانسي عجرم لمرة واحدة، يوم 12 ديسمبر 2019، وهو ما يثبت أنه لم يكن يعمل لديهم على حد زعم التقرير.

كما أظهرت التحقيقات أن القتيل لم يجر أبدا أي اتصال بالهاتفين الشخصيين لنانسي وزوجها، وأنه كان في حالة تتبع ورصد لهما منذ 10 شهور على الأقل.

وقرر قاضي التحقيق تحديد جلسة أخرى، في 10 مارس/آذار المقبل؛ للاستماع لإفادة شقيقة فادي الهاشم وبعض العاملين في عيادته، والحراس بفيلا نانسي عجرم وزوجها.