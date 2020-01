أول صورة لقبر الفنانة دانة عباس الحيدر بعد دفنها

View this post on Instagram

شيعت، اليوم السبت، جنازة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر، التي توفيت أمس الجمعة عن عمر ناهز 21 عامًا. وكان والد الفناة الراحلة قال ، في منشور منسوب له، أمس: "انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله/ دانه عباس عبدالرزاق حسين الحيدر عن عمر يناهز الـ21 عامًا إنا لله وإنا إليه راجعون.. الدفن غدًا صباحًا في المقبره الجعفرية، العزاء في مسجد الوزان منطقة مشرف مقابل أرض المعارض، من والدها/ عباس عبدالرزاق حسين الحيدر". ونشر مقربون من الفنانة الراحلة صورة لقبرها؛ عليه شاهد يحمل اسمها وطلب قراءة الفاتحة لها. يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل "أنا وقلبي"، كما اشتهرت بمصطلح "خرعتوني" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي ذكروا أن سبب وفاة "الحيدر" معاناتها من سرطان تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.