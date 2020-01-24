هيئة الترفيه السعودية تكرم أحلام بدرع من الذهب الخالص (فيديو)

كرّمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بدرع من الذهب الخالص سلمه لها بندر الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة كممثل عنها وذلك خلال الحفل الذي أحيته أحلام في بوليفارد الرياض بالسعودية.

وقالت مقدمة الحفل إن هذا الدرع مصنوع من الذهب الخالص، ويمثل شعار ”فنانة العرب“ على مدار 25 عامًا من العطاء والفن.

وأعربت أحلام عن سعادتها الكبيرة بالدرع ورفعته بيديها على المسرح لمشاركته مع الجمهور الذي قابل الأمر بالتصفيق.

وكاد الدرع أن يسقط من يد أحلام بسبب ثقله، إلا أنها تداركته وعلقت مقدمة الحفل قائلًة:“تقيل تقيل ده دهب، تستاهلين يا أم فاهد“.

وقدمت أحلام خلال الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض في ختام الموسم المستمر منذ شهور عددًا كبيرًا من أغانيها المتميزة والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور.

ومن بين الأغاني التي قدمتها أحلام: ”الله يعين قلوبهم، تعودت الجراح، موعدك، احلف، أنا ما ادري عن الناس، تغير الوقت“، وغيرها.

تغير الوقت والدنيا وقوب الناس

وانت بعد ماهو اللي اعرفه آول

لاقلبك اللي عرفته مرهف الإحساي#ليلة_فنانة_العرب النجمة #أحلام في #الرياض على مسرح أبو بكر سالم#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/0druSAOKVs — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 24, 2020

وكان للفنانة أحلام لفتة طيبة خلال الحفل بتكريم أول شخص أنتج لها أول ألبوم في مشوارها الفني، حيث قالت: ”يشرفني اليوم ويسعدني حضور شخص آمن بصوتي، وقال أحلام أنا راح أنتجلك أول ألبوم لأني آمنت بصوتك، وإنتِ راح تكونين فنانة كبيرة لها جمهور في يوم من الأيام، اسمحولي أرحب بأستاذي الكبير أنور عبدالله، اليوم، معنا هو وعائلته، رحبوا معي به ترحيبًا كبيرًا“.

فيديو.. أحلام تكرم أول شخص أنتج لها أول ألبوم في مشوارها الفني #ليلة_فنانة_العرب النجمة #أحلام في #الرياض على مسرح أبو بكر سالم#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/TbfGuiq7FM — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 24, 2020

واختصت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بليلة تكريمية ضمن ”ليالي الأساطير“ التي نظمتها الهيئة على هامش فعاليات ”موسم الرياض“ بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة في الوطن العربي التي يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار.

وكانت أحلام قد عبرت عن سعادتها بهذا الحدث، معتبرة إياه تشريفًا لها، موجهًة الشكر لسالم الهندي، وتركي آل الشيخ، وذلك من خلال حسابها على موقع ”تويتر“ حيث كتبت قائلًة:“ليلة تكرم فيها #فنانة_العرب #أحلام في ختام موسم الرياض مباشره على #mbc شاشة كل العرب“.

وتابعت قائلة:“شكرًا هيئة الترفيه على هذا التكريم والتشريف والتكليف، شكرًا معالي #تركي_آل_الشيخ، شكرًا نائب رئيس هيئة الترفيه الأستاذ سالم الهندي، شكرًا الشركة الرائعة #بنش_مارك على التنظيم الكبير #ليلة_فنانة_العرب“.