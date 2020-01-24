الإعلامي محمد كرم يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة الفنانة الكويتية دانة الحيدر (فيديو)

نشر الإعلامي الكويتي محمد كرم أول تعليق له على وفاة الفنانة دانة الحيدر، بعد اتهامه بالتسبب بوفاتها اليوم الجمعة نتيجة للتنمر.
وقال كرم من خلال نشر فيديو له برفقة الفنانة الكويتية دانة حيدر على انستغرام معلقا عليه: ”حمدالله إن أنا إنسان طيب وتحملت كمية النقد والإساءة — وهذا الجواب لكم ♥️ شكراً لكل شخص تنمر علي وقال إني أنا إنسان متنمر“.
وظهرت في الفيديو الفنانة حيدر وهي تشكر كل شخص وقف بجانبها سواء من متابعيها أو من متابعي الإعلامي محمد كرم، مبينة أنهم كانوا يصورون مشهدا تمثيليا لرؤية ردة فعل الناس عن ”التنمر“.
وكانت قد أعادت وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر إلى الواجهة ما عانته من ”تنمر“ على مواقع التواصل، بسبب وزنها وجسمها.
وظهر في ”فيديو التنمر“ الإعلامي محمد كرم وصديق آخر إلى جانب الفنانة الراحلة داخل مركبتها التي كانت تقودها، في الوقت الذي أخذا يسخران فيه من شكلها، في حين قابلت سخريتهما برحابة صدر.
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أعادت وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر، إلى الواجهة ما عانته من "تنمر" على مواقع التواصل، بسبب وزنها وجسمها رغم أنها كانت تتحمل وتتجاهل عبارات السخرية والاستهزاء. . وظهر في "فيديو التنمر" الإعلامي محمد كرم وصديق آخر إلى جانب الفنانة الراحلة داخل مركبتها التي كانت تقودها، في الوقت الذي أخذوا يسخرون فيه من شكلها، في حين قابلت سخريتهم برحابة صدر. . ولم يعلق الإعلامي محمد كرم على الهجوم عليه لحد اللحظة، حيث اكتفى بإعلان خبر وفاة صديقته عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى ناشطون أن الفيديو "تمثيلي"، ولم يقصد به السخرية من الفنانة الراحلة. . #إرم_نيوز #دانه_الحيدر #دانه_عباس_الحيدر #فيديو #دانه_عبدالرزاق #محمد_كرم #تنمر #الكويت #فن #مشاهير #سرطان #وفاة #موت #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #video #trend #news #cancer #kuwait
وتوفيت الفنانة الشابة اليوم الجمعة عن عمر يناهز 21 عاما.