عانت من التنمر.. من هي الفنانة الكويتية دانة الحيدر؟

أعادت وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة، إلى الواجهة ما عانته من ”تنمر“ على مواقع التواصل، بسبب وزنها وجسمها رغم أنها كانت تتحمل وتتجاهل عبارات السخرية والاستهزاء.

وتوفيت الفنانة الشابة اليوم الجمعة عن عمر يناهز 21 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

#دانه_الحيدر تذكروا قبل اي كلمه منكم احسبوا حسابها هالشخصين تنمرو عليها ضحكوا الناس عليها تكلمو على شكلها وجسمها وما يعرفون اذا هيّا قويه وتتحمل

الكلمات الي تطلع من المتنمر لها قوه وتأثير على الشخص دانه توفت وما تحملت والله ياخذ حقها منهم يارب pic.twitter.com/G24QvJq47B — سلتوحة في دنيا منفوحة (@IIIEOU) January 24, 2020

وانتقد ناشطون المتنمرين على دانة وظاهرة التنمر، التي قالوا إنه تسببت بأذى الفنانة الراحلة وإنه سبب وفاتها، مبدين سخطهم من الذين قاموا بذلك.

أتمنى توقفون تنمر ياخي وش بيصير لو كنت شخص لطيف وكتبت شيء إيجابي، صدقون ياللي تنمرو عليها الله ماراح يغفر لكم ولا اتمنى لدانه انها تسامحكم #دانه_الحيدر — almaha♌️ (@almah_23) January 24, 2020

يالله قلبي يعورني عليها …كانت تجيها كميه تنمر مو طبيعيه الله ياخذ ويبيد كل متنمر ????????????يالله كانها اختي ضيقه الصدر اللي جتني فضيعه???? حسبي الله عليهم .. #دانه_الحيدر — مونيرا (@mxxzz2) January 24, 2020

شفت كمية تنمر من أصدقاء لها وهي ترد عليهم بابتسامتها.! وبعد وفاتها ندموا كثير.????

ايش فايدة الندم اللي يجي بعد وفاة الشخص ؟

وليه التنمر على الشكل ، على الخِلقَه وهي بالأساس مو بإيدنا.!!????

فـ اتمنى ان ننظر لأي شخص ونرى الجمال بخُلقه ، خُلقه فقط..

#دانه_الحيدر — •فاطمة (@faat1408) January 24, 2020

وظهر في ”فيديو التنمر“ الإعلامي محمد كرم وصديق آخر إلى جانب الفنانة الراحلة داخل مركبتها التي كانت تقودها، في الوقت الذي أخذوا يسخرون فيه من شكلها، في حين قابلت سخريتهم برحابة صدر.

وكشف ناشط – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن ”المقطع المتداول عن التنمر على دانة غير صحيح، وأنه كان بالاتفاق معها ومجرد تمثيل، للتوعية بظاهرة التنمر“.

ولم يعلق الإعلامي محمد كرم على الهجوم عليه لحد اللحظة، حيث اكتفى بإعلان خبر وفاة صديقته عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر في مقاطع عبر ”سناب شات“ وقد أعرب عن حزنه لوفاتها، مؤكدا أن ”الخبر شكل صدمة له، ويعجز عن أي تعليق“، كما ظهر في آخر مقطع فيديو بثه، معلنا أنهم ”سيشيدون مسجدا صدقة عن دانة، ومازالوا بانتظار رد ذويها“.

بصيحح يفشللل يفشللل للحين يردح بستوري المشكله باين من وجهه التمثيل ولا فيه دموع ولا حتى حزن واشك ان فلوس المسجد بترجع لحسابه يقهررر يقهرر المتنمر مايشخله الا متنمر مثله لا احد يدافع عنه اوكيه ؟ ????????#دانه_الحيدر pic.twitter.com/fYilKY3WRq — ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????? (@1naie_) January 24, 2020

وكانت معلومات متداولة قد كشفت أن سبب وفاة الفنانة الكويتية، مرض السرطان.