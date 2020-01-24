سبب وفاة الفنانة الكويتية دانة عباس حيدر

توفيت الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 21 عاما، وذلك بعد معاناتها مؤخرا من مشاكل صحية.

وجاء في منشور منسوب لوالدها: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله/ دانه عباس عبدالرزاق حسين الحيدر عن عمر يناهز الـ21 عاما انا لله وان اليه راجعون الدفن غدا صباحاً في المقبره الجعفرية، العزاء في مسجد الوزان منطقة مشرف مقابل ارض المعارض، من والدها/ عباس عبدالرزاق حسين الحيدر”.

وذكر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة ”الحيدر“ معاناتها من سرطان تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

لكن العديد من المعلقين أرجعوا وفاة الفنانة الشابة لأسباب نفسية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثير من حوادث التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

موتها ارحم من التنمر اللي يجبلها امراض نفسيه الحمدلله ماتت ولا انها انتحرت من التنمر الله ياخذ كل متنمر يمحيه من هالارض.???? ربي يوجمها ويغفر لها وعلى كل متنمر ان شاءالله تبدلت حسناته من سيئات واخذت هي الحسنات #دانه_عباس_الحيدر — مليكه. (@uiiilll11) January 24, 2020

#دانه_عباس_الحيدر الناس تنمرو عليها وتوقف عندها القلب فيه بعض ناس حمير مايدرون ان هذا يومها مكتوب لها قبل ان تخلق على وجه الارض حط / ي لسانك بلهاتك وادع للميت بالرحمه ولاتشغل الناس — محمد العتيبي (@hamodyhilal) January 24, 2020

ولا يمكن لإرم نيوز التثبت من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي محمد كرم صورة على حسابه في إنستغرام للفنانة على سرير أحد المستشفيات، بعد وفاتها، حسب التعليق المرفق.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.