سبب وفاة الفنانة الكويتية دانة عباس حيدر

???????????????????????????????????????????????? كنت انطرها تقوم بسلامه ومتضايق وصوروني بس جذي وناس تنمرت علي ليش واقف جذي — كنت حيييل تعبان على دانه وحيييل انكسررت من هذا الموضوع – الله يرحمج يا صديقتي دانه من الأقرب الى قلبي ♥️♥️♥️???????????????? موقادر اكتب شي جسمي قاعد يقشعر الله يرحمج يا اعز الناس – الله يرحمج يا اطيب الناس – الله يرحمج يا احلى الناس????????????????????????ان الله وان اليه راجعون