 سبب وفاة الفنانة الكويتية دانة عباس حيدر – إرم نيوز‬‎

سبب وفاة الفنانة الكويتية دانة عباس حيدر

سبب وفاة الفنانة الكويتية دانة عباس حيدر

المصدر: فريق التحرير

توفيت الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 21 عاما، وذلك بعد معاناتها مؤخرا من مشاكل صحية.

وجاء في منشور منسوب لوالدها: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله/ دانه عباس عبدالرزاق حسين الحيدر عن عمر يناهز الـ21 عاما انا لله وان اليه راجعون الدفن غدا صباحاً في المقبره الجعفرية، العزاء في مسجد الوزان منطقة مشرف مقابل ارض المعارض، من والدها/ عباس عبدالرزاق حسين الحيدر”.

وذكر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة ”الحيدر“ معاناتها من سرطان تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

لكن العديد من المعلقين أرجعوا وفاة الفنانة الشابة لأسباب نفسية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثير من حوادث التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يمكن لإرم نيوز التثبت من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي محمد كرم صورة على حسابه في إنستغرام للفنانة على سرير أحد المستشفيات، بعد وفاتها، حسب التعليق المرفق.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

تاريخ النشر
تاريخ التحديث