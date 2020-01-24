وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر

أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة مواطنتها الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة.
وذكر ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن سبب وفاة ”الحيدر“ سرطان تم اكتشافه متأخرا.
ونشر حساب ”شي ماشفتوه“ المحلي في إنستغرام، والمعني بأخبار المشاهير، صورة للفنانة ”الحيدر“ في لحظاتها الأخيرة في المستشفى.
ونعى ناشطون عبر هاشتاغ #دانه_عباس_الحيدر، الفنانة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.
#دانه_عباس_الحيدر
يارب عوّض شبابها في جنان لا تفنى ولا تزول، اللهم اجعل رحيلها راحة لها من فتن الدنيا، اللهم ارحمها واغفر لها يارب العالمين.
— الـشـمـري (@Missdana98) January 24, 2020
#دانه_عباس_الحيدر
اللهم ارحمها عدد ماصلى عبادك اللهم ارحمها واغفر لها وانا لله وانا اليه لراجعون
— ♣ (@A3lhajri) January 24, 2020
#دانه_عباس_الحيدر
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
الله يرحمها ويغفرلها ويصبّر أهلها وأصحابها ويجعلها من أهل الجنّه يارب ????????❤️ pic.twitter.com/QjsFVLDkTb
— ⚓︎ (@aalhashmy22x) January 24, 2020
يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.