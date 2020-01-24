 وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر – إرم نيوز‬‎

وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر

وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر

المصدر: إرم نيوز

أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة مواطنتها الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة.

وذكر ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن سبب وفاة ”الحيدر“ سرطان تم اكتشافه متأخرا.

ونشر حساب ”شي ماشفتوه“ المحلي في إنستغرام، والمعني بأخبار المشاهير، صورة للفنانة ”الحيدر“ في لحظاتها الأخيرة في المستشفى.

ونعى ناشطون عبر هاشتاغ #دانه_عباس_الحيدر، الفنانة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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