وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر

أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة مواطنتها الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة.

وذكر ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن سبب وفاة ”الحيدر“ سرطان تم اكتشافه متأخرا.

ونشر حساب ”شي ماشفتوه“ المحلي في إنستغرام، والمعني بأخبار المشاهير، صورة للفنانة ”الحيدر“ في لحظاتها الأخيرة في المستشفى.

ونعى ناشطون عبر هاشتاغ #دانه_عباس_الحيدر، الفنانة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

#دانه_عباس_الحيدر

يارب عوّض شبابها في جنان لا تفنى ولا تزول، اللهم اجعل رحيلها راحة لها من فتن الدنيا، اللهم ارحمها واغفر لها يارب العالمين. — الـشـمـري (@Missdana98) January 24, 2020

#دانه_عباس_الحيدر

اللهم ارحمها عدد ماصلى عبادك اللهم ارحمها واغفر لها وانا لله وانا اليه لراجعون — ♣ (@A3lhajri) January 24, 2020

#دانه_عباس_الحيدر

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

الله يرحمها ويغفرلها ويصبّر أهلها وأصحابها ويجعلها من أهل الجنّه يارب ????????❤️ pic.twitter.com/QjsFVLDkTb — ⚓︎ (@aalhashmy22x) January 24, 2020

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.