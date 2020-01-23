الكشف عن مفاجآت في أولى جلسات التحقيق مع زوج نانسي عجرم في قضية محمد الموسى

خضع فادي الهاشم؛ زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اليوم الخميس لأولى جلسات التحقيق معه في قضية مقتل محمد الموسى الذي وقع قتيلا في منزلهما قبل أسبوعين تقريبا، وتم استجوبه من قبل قاضي التحقيق الأول ”نقولا منصور“ في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، حيث تم الكشف عن مفاجآت عدة لم تسرد من قبل.

ووفقا لما نقلته مصادر في تصريحات لموقع ”فوشيا“ بعد انتهاء التحقيقات، فإن القاضي استجوب فادي الهاشم لمدة 3 أيام وقرر إطلاق سراحه رهن التحقيق معلنا جلسة جديدة في العاشر من مارس/آذار المقبل.

وأكدت المصادر أنه سيتم استدعاء عدد من العاملين لدى فادي الهاشم زوج نانسي عجرم للاستماع إلى إفاداتهم من جانب قاضي التحقيق.

وفي مفاجأة جديدة، نقلت المصادر أن ”داتا“ الاتصالات أظهرت أن القتيل اتصل قرابة 3 مرات بعيادة الدكتور فادي الهاشم قبل حادثة مقتله إلا أن المصادر لم تكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينهما في تلك الاتصالات فيما تبين أن هناك اتصالا منهم استغرق 4 دقائق.

على صعيد آخر علقت السورية رحاب بيطار محامية والدة القتيل على أولى جلسات التحقيق مع زوج نانسي عجرم، والتي قالت إن الجلسة شهدت استجواب فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته محامية والدة القتيل، فإن هناك مفاجآت ووقائع جديدة تبينت في التحقيق إلا أنها ستحترم سرية الجلسات.

وقالت رحاب بيطار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية“.