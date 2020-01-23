تصغره بـ 17 عاما.. الفنان السوري عبد المنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي (صور)

أثار الفنان السوري عبد المنعم عمايري، جدلا واسعا، بشأن ارتباطه بالفنانة اللبنانية دانا حلبي، والتي كشفت عن خطوبتها منه، الأمر الذي أثار رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفنان السوري كان متزوجا لمدة 14 عاما من الفنانة السورية أمل عرفة.

وتسبب الفنان السوري في حالة الجدل هذه، بسبب بلوغه سن الـ 50 عاما، فعندما فكر في الزواج، قام بخطبة فنانة تصغره بـ 17 عاما، وفي ظل إعلان حلبي خطوبتهما من جانبها فقط، خرج عبد المنعم عمايري، ليؤكد الأمر بصورة دعمتها دانا حلبي بصورة تشير إلى تناولهما العشاء سويا.

وشارك الفنان السوري عبد المنعم عمايري، صورة جديدة مع متابعيه عبر حسابه على ”إنستغرام“ من حفل العشاء الذي جمعه بخطيبته الفنانة دانا حلبي من داخل أحد المطاعم، حيث ظهر في الصورة مبتسما، واكتفى بتعليق قال فيه: ”مساء الخير“.

وعلقت دانا حلبي بـ ”إيموجي“ على شكل قلب، وهذا ما جعلها تسلم من الانتقادات، فالبعض طالبها بعدم الزواج من رجل مطلق، حيث قالت متابعة: ”خليه يرجع لمرته وأولاده ما تاخدي واحد مطلق“، فيما قال متابع آخر: ”بكرا تندم يا جميل“، والبعض زاد في الأمر وانتقد عبد المنعم عمايري على اختياره، فكتبت متابعة: ”بدي أفهم شو عجبو فيكي تروحي فرم، شو بشبع، كلك تجميل بتجميل ما فيكي شي طبيعي“.

ولكن الأمر الذي أثار جدلا هو توقع متابعة بأن دانا حلبي ستطلق من زوجها، حيث علقت بطريقة انتقاد لعمايري، بأنه اعتاد الزواج والطلاق، قائلة: ”وبعد فتره لما يتجوزك رح ايطلقك ويتجوزني وبعدين بطلقني وهكذا“.

بدورها، شاركت دانا حلبي صورة في ذات توقيت نشر عبد المنعم عمايري صورته، وذلك عبر حسابها على ”إنستغرام“ من خلال خاصية ”الاستوري“، وهي من داخل مطعم ”بيت حلب“، مُظهرة سفرة الطعام التي كشفت طرف أحد الأشخاص.

وبحسب الصورة، فقد كانت ملابس الشخص التي ظهرت بصورة دانا هي نفسها ذات الملابس التي ظهر بها عبد المنعم عمايري بصورته على ”إنستغرام“، ما يدل على أنهما كانا متواجدين سويا في المطعم.

يُذكر أن دانا حلبي تعرضت لهجوم عنيف من متابعيها، بسبب فيديو سخرت فيه من الحاقدين عليها، وقامت دانا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“، بالغناء في مهرجان شعبي للمطرب المصري حودة بندق، وذلك أمام صورة العمايري، قائلة: ”بتبصوا لينا بغل يا خلق تشل، وأنا عالدغري شايفكوا هوا.. رب العباد علا اسمنا في سماه“.