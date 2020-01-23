رفض إخلاء سبيل الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، باستمرار حجز الفاشنيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي على ذمة التحقيق حتى يوم الأحد، بتهمة مخالفة الآداب العامة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما رفضت طلب إخلاء سبيلهما، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ الكويتي.

النيابة العامة تقرر حجز زوجين إلى يوم الاحد المقبل بعد ظهورهما في فيديو غير لائق في شكوى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتهمة مخالفة الاداب العامة pic.twitter.com/OT50tvjTAW — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) January 23, 2020

وكان مقطع فيديو نشره الزوجان، تسبب في ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية لمحتواه الذي وصف بأنه ”غير أخلاقي“ وتم حذفه لاحقا، قد أثار سخطا من قبل ناشطين.

وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“.

وكانت التحقيقات الأولية مع الزوجين أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقيا شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.