وفاة الكوميدي البريطاني تيري جونز نجم ماونتي بايتون عن 77 عاما

المصدر: أ ف ب

توفي الممثل الكوميدي والمخرج البريطاني تيري جونز أحد أبرز وجوه فرقة مونتي بايثون الهزلية، الثلاثاء، عن 77 عامًا، على ما أعلنت عائلته الأربعاء.

وكان تيري جونز الذي أخرج خصوصًا فيلم ”ماونتي بايثونز لايف أوف براين“ الكوميدي، يعاني منذ سنوات عدة أحد أشكال الخرف.

وقالت عائلته في بيان: ”تيري رحل عنا مساء 21 كانون الثاني/يناير 2020 عن 77 عامًا محاطًا بزوجته آنا سودرستروم، بعد مصارعته أحد أشكال الخرف لفترة طويلة حافظ خلالها على طرافته“.

وأضاف البيان: ”عمله مع فرقة ماونتي بايتون وكتبه وبرامجه التلفزيونية وقصائده ستبقى معنا إلى الأبد“.

تيري جونز المولود في الأول من شباط/فبراير 1942 في كولوين باي في ويلز شارك تيري غيليام في إخراج ”ماونتي بايتون أند ذي هولي غرايل“ سنة 1975، وجسّد شخصيات عدة في ”ماونتي بايتون فلايينغ سركوس“ على التلفزيون.