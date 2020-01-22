نانسي ابنة رانيا يوسف تقفز لعالم الفن عبر ”أسوار عالية“

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن دخول ابنتها نانسي مختار لأول مرة عالم الفن، عن طريق فيلمها الجديد ”أسوار عالية“ الذي انتهت من تصويره فعليا خلال الأيام الماضية، ومن المقرر طرحه قريبا“.

وعن سبب مشاركة ابنتها في فيلمها، قالت رانيا في تصريحات إعلامية علي هامش الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمها الجديد ”دماغ شيطان“: كانوا بيدوروا على شبيهة لي، تطلع بنتي في الفيلم، فقلت لهم نانسي أقرب حد شبهي، فجات صورت معي في الفيلم.. لسه ماتعرضش.

وبدأ العرض الخاص لفيلم ”دماغ شيطان“ أمس الثلاثاء، وحضره الفنانان رانيا يوسف، وباسم سمرة، للاحتفال بالعرض الخاص للعمل، داخل سينما الميراج مول بالتجمع الأول، وذلك قبل يومين من عرضه للجمهور.

كما حضر العرض عدد من أبطال وصناع العمل منهم عمرو عابد، ونادية خيري، والمخرج كريم إسماعيل، والمنتج أحمد عبد الباسط، بجانب عدد من الصحفيين والنقاد.

الجدير بالذكر أن فيلم ”دماغ شيطان“ بطولة كل من باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وعمرو عابد، ووليد فواز، وياسر الزنكلوني، وضيفة شرف مي فخري، وأشرف طلبة، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة «فيلم اوف ايجيبت» للمنتجان أيمن عبد الباسط، وأحمد عبد الباسط.

ويتناول العمل الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

يشار إلى أن الشركة المنتجة طرحت قبل أيام الأغنية الدعائية للفيلم، وهى غناء أحمد عزت، وسمارة، وكلمات حسن عطية، ألحان خالد تهامي، توزيع طارق عبد الجابر، كما طرحت البوستر الرسمي للعمل.

يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الفترة المقبلة التي تشهد نشاطا فنيا لها، من بينها مسلسل ”مملكة إبليس“ وفيلم ”دماغ شيطان“ الذي سيعرض غدا بالسينمات، وأيضا فيلمها الجديد أسوار عالية، بجانب عرض مسلسل ”الآنسة فرح“ حاليا، وهو مأخوذ عن فورمات أجنبي ”Jane The Virgin“ أي ”جين العذراء“ الذي أثار جدلا واسعا“ علي السوشيال ميديا.