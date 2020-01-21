 عبدالمجيد عبدالله يعود بألبوم مع ياسر بوعلي.. وتركي آل الشيخ يعلق – إرم نيوز‬‎

عبدالمجيد عبدالله يعود بألبوم مع ياسر بوعلي.. وتركي آل الشيخ يعلق

عبدالمجيد عبدالله يعود بألبوم مع ياسر بوعلي.. وتركي آل الشيخ يعلق

المصدر: أسماء حلمي - إرم نيوز

أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن عودته لجمهوره بألبوم جديد يتعاون في غالبيته مع الملحن ياسر بوعلي، مشيرا إلى أن هذا هو ”الوقت المناسب“ لتعاونهما معا.

ونشر الفنان السعودي مقطعا من أغنية لهما في ألبومه الجديد المقرر طرحه هذا العام وذلك عبر تغريدة له على حسابه في موقع ”تويتر“: ”لاكتب على غصون الشجر والرمل والأوراق لك.. يامن خذاك الوقت فجأة من عيوني وأبعدك.. شفت البحر وش قد أنا قد البحر مشتاق لك.. حتى الخطوط اللي ف يدي ذبلت من الشوق ليدك.. فهد المساعد، ياسر بوعلي 2020“.

وأرجع عبدالمجيد عبدالله تعاونه مع ياسر بوعلي لأنه رجل محترف ومختلف، فكتب تدوينة أخرى قائلا: ”خلاصة الموضوع ياسر بوعلي حيكون له مجموعة أغاني في الألبوم لانه جا وقته المناسب ولازم نقدم شيء مختلف“.

وأضاف عبدالمجيد عبدالله قائلا: ”ياسر رجل محترف جدا وفاهم ايش يبغى يقدم بالذات معايا دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح“

آل الشيخ يعلق

ودخل على الخط تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، فكتب في تعليق له قائلا: ”يعني كذا ما بقى لنا محل“، فرد عليه عبدالمجيد عبدالله بمقطع من أغنية سيتعاونان فيها سويا من خلال تغريدة جديدة جاء فيها: ”لا تعاتب.. من رحل من كيف نفسه جعلها خيره رحيله .. لا تعاتب دام غاب .. وعنك غيّب نور شمسه. التعامل بالمثل .. في الحب واجب تركي آل الشيخ، ياسر بوعلي 2020“.

وردّ تركي آل الشيخ بالقول: ”ما تقول ممدوح يلحن“، فلاحقه عبدالمجيد عبدالله قائلا: ”استر علينا يا أبو ناصر كده كل الأمور تتكشف“.

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