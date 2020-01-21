عبدالمجيد عبدالله يعود بألبوم مع ياسر بوعلي.. وتركي آل الشيخ يعلق

أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن عودته لجمهوره بألبوم جديد يتعاون في غالبيته مع الملحن ياسر بوعلي، مشيرا إلى أن هذا هو ”الوقت المناسب“ لتعاونهما معا.

ونشر الفنان السعودي مقطعا من أغنية لهما في ألبومه الجديد المقرر طرحه هذا العام وذلك عبر تغريدة له على حسابه في موقع ”تويتر“: ”لاكتب على غصون الشجر والرمل والأوراق لك.. يامن خذاك الوقت فجأة من عيوني وأبعدك.. شفت البحر وش قد أنا قد البحر مشتاق لك.. حتى الخطوط اللي ف يدي ذبلت من الشوق ليدك.. فهد المساعد، ياسر بوعلي 2020“.

لااكتب على غصون الشجر والرمل والاوراق لك

يامن خذاك الوقت فجأة من عيوني وأبعدك

شفت البحر وش قد أنا قد البحر مشتاق لك

حتى الخطوط اللي ف يدي ذبلت من الشوق ليدك فهد المساعد

ياسر بوعلي

2020 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) January 20, 2020

وأرجع عبدالمجيد عبدالله تعاونه مع ياسر بوعلي لأنه رجل محترف ومختلف، فكتب تدوينة أخرى قائلا: ”خلاصة الموضوع ياسر بوعلي حيكون له مجموعة أغاني في الألبوم لانه جا وقته المناسب ولازم نقدم شيء مختلف“.

وأضاف عبدالمجيد عبدالله قائلا: ”ياسر رجل محترف جدا وفاهم ايش يبغى يقدم بالذات معايا دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح“

خلاصة الموضوع ياسر بوعلي حيكون له مجموعة اغاني فالالبوم لانه جا وقته المناسب ولازم نقدم شي مختلف ياسر رجل محترف جدا وفاهم ايش يبغى يقدم بالذات معايا . دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح???????????????????????????????????????????????????? — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) January 20, 2020

آل الشيخ يعلق

ودخل على الخط تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، فكتب في تعليق له قائلا: ”يعني كذا ما بقى لنا محل“، فرد عليه عبدالمجيد عبدالله بمقطع من أغنية سيتعاونان فيها سويا من خلال تغريدة جديدة جاء فيها: ”لا تعاتب.. من رحل من كيف نفسه جعلها خيره رحيله .. لا تعاتب دام غاب .. وعنك غيّب نور شمسه. التعامل بالمثل .. في الحب واجب تركي آل الشيخ، ياسر بوعلي 2020“.

لا تعاتب .. من رحل من كيف نفسه

جعلها خيره رحيله .. لا تعاتب دام غاب .. وعنك غيّب نور شمسه

التعامل بالمثل .. في الحب واجب تركي ال الشيخ

ياسر بوعلي

2020 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) January 21, 2020

وردّ تركي آل الشيخ بالقول: ”ما تقول ممدوح يلحن“، فلاحقه عبدالمجيد عبدالله قائلا: ”استر علينا يا أبو ناصر كده كل الأمور تتكشف“.