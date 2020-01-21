الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره ”الصادم“ (فيديو)‎‎

أثار الفنان المصري يوسف فوزي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور ”صادم“ له، بعد غياب قرابة أربعة أعوام منذ إعلان اعتزاله الفن عام 2016 بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان يوسف فوزي من لقاء له مع صحيفة ”اليوم السابع“ المحلية، تحدث فيه عن طقوسه اليومية وبعض ذكرياته في الوسط الفني، إلا أن هذا الظهور أثار تعاطف الكثيرين فدشنوا وسم #يوسف_فوزي عبر موقع تويتر، ليوجهوا من خلاله رسائلهم.

وكان تفاعل البعض مع يوسف فوزي من خلال الدعوات له بالشفاء، ومما جاء في التعليقات: ”#يوسف_فوزى لو سمحتوا تدعوله ربنا يشفيه و يعافيه و يبارك في صحته زعلت جدا لما شوفت اللقاء بس حسيته شخص محترم جدًا ومتقبل المرض ومتعايش وراضي ومعندوش مشكلة الناس تشوفه وتدعيله اللهم اشفه شفاء تاما عاجلاً غير آجل شفاء لا يغادره سقما يا قدير“.

#يوسف_فوزى

لو سمحتوا تدعوله ربنا يشفيه و يعافيه و يبارك في صحته????

زعلت جدا لما شوفت اللقاء بس حسيته شخص محترم جداً و متقبل المرض و متعايش و راضيو معندوش مشكلة الناس تشوفه و تدعيله⁦❤️⁩⁦❤️⁩ اللهم اشفه شفاءاً تاما ً عاجلاً غير آجل

شفاءاً لا يغادر سقما يا قدير ???? — Soha Mhana ???????? (@Soha_Mahmoud26) January 21, 2020

وأضافت متابعة أخرى: ”ممكن كلنا ندعيله بالشفاء، أنا والله نفسيتي تعبت اوي من الفيديو ومش عارفة ابطل عياط ودعا ليه والله، ربنا يشفيه ويعافيه من المرض ويشفي كل المرضى يارب، ان شاء الله مش هنسى ادعيله في كل ركعة هو واللي زيه، وربنا يجعله في ميزان حسناته“.

ممكن كلنا ندعيله بالشفاء، انا والله نفسيتي تعبت اوي من الفيديو ومش عارفة ابطل عياط ودعا ليه والله، ربنا يشفيه ويعافيه من المرض ويشفي كل المرضى يارب، ان شاء الله مش هنسى ادعيله في كل ركعة هو واللي زيه، وربنا يجعله في ميزان حسناته#يوسف_فوزى #اليوم_السابع https://t.co/Fn07hvxsji — Hannah Nosحy (@hanood_hody) January 21, 2020

فيما تطرق البعض في تعليقاتهم إلى أبرز أعماله التي قدمها والتي كان من بينها مسلسل ”أوبرا عايدة“ الذي أدى من خلاله دور طبيب أصيب بنفس المرض الذي أصابه وهو الشلل الرعاش فقال: ”في مسلسل أوبرا عايدة قام الفنان #يوسف_فوزي بدور الدكتور الجراح جلال عوني اللي اعتزل الطب علشان إصابته بمرض الشلل الرعاش النهاردة الفنان #يوسف_فوزي اعتزل التمثيل بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش شكرًا ليك يامحترم“.

في مسلسل #اوبرا_عايدة قام الفنان #يوسف_فوزي بدور الدكتور الجراح جلال عوني الي اعتزل الطب علشان اصابتة بمرض الشلل الرعاش. النهاردة الفنان #يوسف_فوزي اعتزل التمثيل بسبب اصابتة بمرض الشلل الرعاش @SalahAbdallah شكرا ليك يامحترم — Ahmed Hassan Seada (@ahmedhseada) January 21, 2020

وأشاد البعض بتصريحات يوسف فوزي التي أطلقها خلال اللقاء وعدم تقبله لأدوار فنية تتناسب مع حجم إصابته، فقال متابع: ”#يوسف_فوزي بيقول اتعرض عليا 12 دورا ممكن يقبلوني بحالتي دي في مصر بس أدوار صُغيرة ومعمولة مخصوص للي عندهم شلل رعاش ومارضيتش علشان مش عايز أرقع يا أستاذ يا فنان يا محترم يا مثقف نحب نشوفك باستمرار بس أكيد حضرتك مش عايزنا نشوفك كده ربنا يشفيك وتقوم لنا بالسلامة“.

أ. #يوسف_فوزي بيقول إتعرض عليا 12 دور مُمكن يقبلوني بحالتي دي في مصر بس أدوار صُغيرة ومعمولة مخصوص للي عندهُم شلل رعاش ومارضيتش علشان مش عايز أرقّع ..

يا أستاذ يا فنان يا مُحترم يا مُثقف نحب نشوفك بإستمرار .. بس أكيد حضرتك مش عايزنا نشوفك كده ..

ربنا يشفيك وتقوم لنا بالسلامة ???????? https://t.co/7Evt4bf8uh — Mohammed Talaat Maky (@7777777mt) January 21, 2020

وطالبه البعض بالظهور في أدوار فنية حتى لو ظهر فيها وهو مريض كونهم يريدون مشاهدته فقال متابع: ”عايزينك ترجع تاني حتي لو هتمثل أدوار حد مريض #يوسف_فوزي“، وأضافت مغردة: ”لا إله إلا الله ربنا يشفيك ويعافيك شفاء تاما يارب الفنان الجميل العظيم #يوسف_فوزي لأنك أمتعتنا بأدوارك المتنوعة وما زال العطاء موجود ولك فناننا الجميل صلاح عبدالله كل المحبة والتقدير“.

عايزينك ترجع تاني حتي لو هتمثل أدوار حد مريض #يوسف_فوزي — ahmed mahmoud (@ahmedweka86) January 20, 2020

على جانب آخر، تضامن بعض الفنانين مع ظهور يوسف فوزي من بينهم الفنان صلاح عبدالله، والذي كتب رسالة دعم فكتب قائلًا: ”ربنا يشفيك ويعافيك يامحترم يامهذب يابن الناس يابن الأصول يامثقف بجد مش هنسى إنك في مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقًا وفنًا #يوسف_فوزي“.

ربنا يشفيك ويعافيك يامحترم يامهذب يابن الناس يابن الأصول يامثقف بجد مش هنسى إنك في مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها

أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقاً وفناً #يوسف_فوزي https://t.co/mjet3eScrd — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) January 20, 2020

كما تعاطف الفنان شريف رمزي مع هذا الظهور واصفا الفنان يوسف فوزي بأنه مثال للاحترام والوطنية داعيا له بالشفاء وطالب الجمهور بالدعاء له فكتب قائلا: ”أصبح من الصعب جدا أن تعثر على رجل يقال عنه إنه رجل بمعنى الكلمة. هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصى. ربنا يشفيه ويعافيه. أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي“.

أصبح من الصعب جدا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعني الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للإحترام و الطيبة و الوطنية و الأخلاق و الرقي و صفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه و يعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي pic.twitter.com/gkR8vCO4WX — Sherif Ramzy (@SherifRamzy) January 21, 2020

وكان الفنان يوسف فوزي قال إنه لن يعود للتمثيل مرة أخرى كونه اتخذ هذا القرار منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش موضحا أن عمره أصبح 74 عاما وأن الفن والتمثيل سرقا عمره.

وأضاف أنه لن يقبل بدور تتم كتابته خصيصا له منوها: ”حتى الآن بيجيلي كوابيس إن معايا سيناريو وضاع مني أو سيناريو ومش عارف أحفظ الورق أو مش مستعد وعرض علي أكثر من 10 عروض تمثيلية وهي أدوار صغيرة جدا وتظهرني كمريض ولكننى لا أريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر أنا مش هرقع“.

يُذكر أن يوسف فوزي اعتزل الفن عام 2016 بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش وكانت آخر مشاركة تمثيلية له من خلال مسلسل ”ولي العهد“ مع المخرج محمد النقلي وبطولة الفنان المصري حماده هلال.