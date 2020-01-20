أول ظهور للكويتية سعاد السلمان بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

خضعت الإعلامية الكويتية سعاد السلمان لعملية تكميم بالمعدة لإنقاص وزنها الزائد وذلك بعد تعرضها للتنمر من قبل أحد متابعيها، الأمر الذي أدخلها في نوبة بكاء على الهواء.

وظهرت سعاد في فيديو تداولته أحد الحسابات المهتمة بأخبار الفنانين والإعلامين على موقع ”إنستغرام“ من داخل المستشفي، وبدت عليها علامات التعب الشديد والألم، مبينة فيه أنها خضعت لعملية التكميم هذه لإنقاص وزنها معلقة ”لساني تقيل من المخدر بس كان لازم أسوي هذه العملية من زمان، بس الحمد لله علي كل شيء“.

وتفاعل الجمهور بشدة مع الفيديو معبرين عن حزنهم الشديد بسبب حالتها الصحية التي بدا عليها التعب، معلقين“إنتي عملتي تكميم الله يقومك بالسلامة.. إنت وايت جميلة بكل الأوقات.. الله يقومك بالسلامة وتكوني أفضل بكل الأحوال“.

وتعرضت الفنانة والإعلامية الكويتية سعاد سلمان، لموقف محرج على الهواء، بعد أن طالبها أحد المتصلين ببرنامج ”صباح الكويت“ بإنقاص وزنها؛ لأنها تعاني من السمنة، فأجابت عليه بأن وزنها كان أكثر من ذلك، وهي تحاول بالفعل في هذا الاتجاه.

وقال المتصل لها: ”أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي“، فشعرت الإعلامية الكويتية بالإحراج الشديد، وردت عليه: ”قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده“.

ولاحقًا جرى تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا لمكالمة هاتفية بين سعاد سلمان وإحدى صديقاتها وكانت تبكي بشدة؛ بسبب هذا الموقف المحرج، مؤكدة أنها تبذل ما بوسعها لفقدان وزنها الزائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم وإتباع نظام غذائي.

وأضافت خلال المكالمة، أنه نظرًا لسنها الكبير، حيث تخطت الـ50 عامًا، تفقد وزنها ببطء، قائلة: ”وزني ما ينزل بسرعة عشان العمر.. أنا 51 سنة وزني ما ينزل نفس الواحد الصغير اللي يلعب رياضة“.

يذكر أن الفنانة سعاد سلمان بدأت مشوارها في أواخر الثمانينيات مع المخرج عبدالله عبد الرسول في مسرحيتي سهرة مجانين والقفص، وانطلاقتها الفعلية كانت في التلفزيون مع الفنان طارق العلي، واشتهرت بأداء الأدوار الشريرة والكوميدية، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة شهد سلمان.