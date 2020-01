أول ظهور للكويتية سعاد السلمان بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

View this post on Instagram

كشفت النجمة #سعاد_سلمان عن خطتها لإنقاص وزنها الزائد بعد أن بكت على الهواء مباشرة بسبب هجوم أحد متابعيها على هيئتها ومطالبتها باستعادة رشاقتها. وكانت سعاد سلمان قد فوجئت خلال إحدى حلقات برنامجها "صباح الكويت" وهي تحاول إخفاء شعورها بالإحراج بعد مكالمة هاتفية من متصل يطالبها بخسارة وزنها الزائد، حيث ردت بانفعال مكتوم: "قاعدة أسوي رجيم.. قاعدة أسوي.. كان وزني أكثر من كده". ثم ظهرت النجمة العراقية المقيمة في الكويت من خلال مكالمة هاتفية عبر "ا الواتس اب "، وبكت فيها بحرقة وأسى، وقالت: "انا مسجلة في النادي وقاعدة ألعب رياضة وكل شيئ.. ووزني ما ينزل بسرعة علشان العمر مالي يعني 51 سنة، يعني مو بسرعة ينزل مثل الشخص الصغير يلعب رياضة.. الكبير يتأخر.. أحرجني بالآخر". الجدير بالذكر أن آخر مسلسل ظهرت فيه النجمة سعاد سلمان كان عام 2018 بعنوان "الخافي أعظم"، ثم أطلت مؤخراً من خلال المسرح بمسرحية "ينانوة جليعة".