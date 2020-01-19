والد ميغان ماركل: ابنتي حولت العائلة الملكية‎ إلى ”سوبرماركت رخيص“

خرج توماس ميركل والد ميغان ماركل بأول تصريحاته حول انفصال ابنته وزوجها الأمير هاري عن العائلة الملكية، واتهمها بأنها ”خيبت آمال العائلة الملكية ”وحولتها إلى ”سوبرماركت رخيص عليه تاج“.

توماس الذي يستعد للشهادة ضد ابنته أمام المحكمة العليا بلندن في قضيتها ضد إحدى الصحف، وصف ما حصل ب ”العار“ ، لأن ”الملكية البريطانية واحدة من المؤسسات العريقة و الأكثر نبلا في العالم ، وقد قامت بتدميرها“.

وقال في التصريح الذي ضمنته القناة البريطانية الخامسة في فيلم وثائقي حول ما أصبح يسمى ب ال ”ميغسيت“ (على وزن بريكسيت) :“هذه ليست ابنتي التي ربيتها“.

وأضاف :“لقد حولا الملكية إلى ”والمارت“ عليها تاج “ ، ويقصد سلسلة متاجر أمريكية تبيع بضاعة رخيصة .

واستطرد :“لقد عاشت حلم كل فتاة ، لكنها تركته من أجل المال“.

ومع كل تلك الاتهامات يحلم الأب المحال على المعاش أن يلتقي ابنته من جديد ويزول الجفاء الذي بينهما، ويقول إنه إذا استطاع أن يعلق صورة تجمعه بميغان والأمير هاري وحفيده أرشي على الجدار ”فسأموت سعيدا“.

وفي الوقت الحالي يكتفي بتعليق الصور التي قطعها من الصحف والمجلات على جدار المنزل الذي يقيم به في المكسيك .