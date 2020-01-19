نجل عبدالمجيد عبدالله يدخل عالم الغناء ويطرح أولى أغانيه (فيديو)

فاجأ محمد، نجل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، الجميع بطرح أغنية تحمل اسم ”يابختي فيك“، دخل بها عالم الغناء للمرة الأولى، ونشر الأغنية من خلال حسابه على قناته عبر ”يوتيوب“.

وتعاون في أغنيته مع الشاعر الغنائي صالح الريان الذي كتب كلماتها، في حين قام بتلحينها محمد بودله، ومن توزيع هشام السكران.

بدوره، شارك الفنان عبدالمجيد عبدالله الأغنية عبر حسابه الخاص على ”تويتر“ وعلق قائلا ”محمد عبدالمجيد – يا بختي فيك (حصريا) 2020“.

محمد عبدالمجيد – يا بختي فيك (حصرياً) | 2020 https://t.co/Osvg5Fx5u4 عبر @YouTube — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) January 19, 2020

وأكد عبدالمجيد عبدالله أنه تفاجأ بطرح ابنه لهذه الأغنية موضحا أنه لم يعرف متى قام بتسجيلها أو موعد طرحها إلا أنه نصحه بأن المشوار يحتاج مثابرة وتمنى له التوفيق، وكتب في تغريدة أخرى قائلا ”والله معرف متى سجلها ومتى نزلها المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابرة“.

والله معرف متى سجلها ومتى نزلها ????????????المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابره???????? — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) January 19, 2020

من جهته رد محمد عبدالمجيد على والده من خلال إحدى التعليقات فقال، ”ههههههه ويسعدك يا أعظم أب بالدنيا“، فيما تفاعل الجمهور مع الأغنية وأثنوا على صوت محمد عبدالمجيد، مؤكدين أنه أخذ كثيرا من صوت والده وأكدوا أنه شخص مثابر واعتمد على نفسه واستطاع تحديد خياراته، متمنين له تحقيق ما يحلم به في ميدان الطرب.