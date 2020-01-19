أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية

عبر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن سعادته بحب الناس، له وحرصهم على الدعاء له بعد إجرائه عملية جراحية في أوروبا.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على ”تويتر“، مقطوعة شعرية كأول تعليق له بعد إجرائه العملية، وجاء في أبياتها:

أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة

اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه

أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة

وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمة

أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه تركي آل الشيخ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2020

وكان الفنان ماجد المهندس، فاجأ الجمهور خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، خلال حفله مساء الجمعة، وكشف توجه تركي آل الشيخ، لإجراء عملية جراحية في أوروبا.

وقال المهندس، ”قبل قدومي تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لي إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة“.

وأضاف المهندس، أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه المهندس.

ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر عن العملية.