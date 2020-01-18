ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

بعد 3 سنوات من المواعدة والعلاقة العاطفية انفصل الملياردير و رجل الأعمال السعودي حسن جميل عن مغنية البوب، وعارضة الأزياء، والممثلة البربادوسية ”روبين ريانا فينتي“ والمعروفة عالميًا باسم ريهانا.

وبحسب ما نشرته مجلة ”هاربر بازار“ النسائية، فإن حسن جميل 31 عامًا، وريانا 31 عامًا، بعد علاقة عاطفية قاربت الـ3 سنوات أعلنا انفصالهما بشكل نهائي، ودائمًا كان يظهر الثنائي أثناء رحلات السفر وجولات التسوق سويًا.

وبدأ الثنائي في المواعدة شهر يونيو/حزيران من العام 2017 وفي البداية كانا حريصين على إبقاء علاقتهما متوارية عن الأنظار ولكن تم تصويرهما معًا عدة مرات وذلك أثناء سفرهما معًا وحضورهما سويًا ألعاب الليكرز، وتم تصويرهما عدة مرات داخل حمامات السباحة، لكن الثنائي لم يظهرا بشكل رسمي على السجادة الحمراء في أي حدث رسمي من قبل.

وصرح مصدر مقرب لصحيفة ”يو أس ويكلي“ أن الذي جعل الثنائي يبدأ المواعدة وعلاقتهما العاطفية هو بسبب شخصيتيهما المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض، فقد كانت علاقتهما عبارة عن إنجذاب الأضداد، فكلاهما مختلف ولكنهما يعملان لصالح بعضهما البعض.

ولم تتحدث ”ريانا“ من قبل بشكل علني عن علاقتها برجل الأعمال السعودي ولكن خلال الصيف الماضي وأثناء لقاء صحفي مع إحدى المجلات وعندما تم سؤالها عن حسن جميل أجابت أنها تحبه بالفعل، ولكنها سخرت من خلال إجابتها عند سؤالها عن خطط الزواج والزفاف.

ووفقًا لتصريحات المصدر للصحيفة فقد انفصل الثنائي بشكل نهائي ورسمي دون الإعلان عن التفاصيل أو الأسباب.

وفي العام 2009 تعرضت ”ريانا“ للضرب من قِبل حبيبها المغني ”كريس براون“ قبل حفل توزيع جوائز جرامي وهو ما دفع ريانا للتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة.

وعلى الرغم من الأذى الجسدي الذي تعرضت له من ”براون“ عادت في العام 2012 لتتعاون معه فنيًا، وصرحت لأوبرا وينفري أنه حب حياتها وذلك بعد أن أكد لها ”براون“ أنه تغير ولا يدري كيف فعل ذلك بها، وبالفعل عادا لبعض الفترة من الوقت ثم انفصلا، وكان لـ“ريانا“ علاقة عاطفية مع لاعب البيسبول ”مات كيمب“ ولكن هذه العلاقة لم تدم وقتًا طويلًا وانفصلا.