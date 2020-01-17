من هو الفنان المصري الراحل إبراهيم فرح؟

توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصري إبراهيم فرح، عن عمر ناهز 68 عاما، والذي اشتهر بعدد من الأدوار الدرامية في مسلسلات شهيرة مثل ”الخواجة عبد القادر“ و“شيخ العرب همام“ وغيرهما.

ولد فرح بحي السيدة زينب في القاهرة لأب وأم من أسوان (جنوب)، وقد أحب التمثيل منذ صغره وشارك بالمسرح المدرسي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تجبره ظروف عائلية على ترك المعهد، والنزول للعمل، لكنه ظل محبا للفن وللوسط الفني، وفق ما عرف نفسه بحسابه على ”فيسبوك“.

أبرز أعماله الفنية

لفت إبراهيم فرج أنظار الجمهور بأدائه المتميز في الأعمال، التي شارك فيها إلا أن دوره في مسلسل ”الخواجة عبد القادر“ هو الأميز في حياته الفنية، حيث استطاع أن يجاري العملاق يحيى الفخراني في الأداء خلال المشاهد التي جمعتهما سويا.

وقدم إبراهيم فرح مجموعة كبيرة من الأعمال منها: ”شيخ العرب همام، الرحايا، نكدب لو قلنا مبنحبش، الطبال، كفر دلهاب، أفراح القبة، واحة الغروب، الزيبق، جراند أوتيل“.

طقوسه اليومية

وكان الفنان إبراهيم فرح يعتبر أن دمه سودانيا وجلده مصريا، وعن أسلوب حياته كان يقول إنه ”يبدأ لدي اليوم مبكرا وأتمتع بزقزقة العصافير ونسيم الفجر وأعشق ابتسامة الفجر ومن أصعب ما يواجهني في الصباح ألا يكون وجهي مبتسما“.

وقال في أحد اللقاءات: ”أبدأ بتناول شاي الصباح وأقرأ القرآن ولو كان لدي عمل أذهب إليه لأقوم بالمطلوب وأعايش ما يحدث فيه“.

نعي مؤثر

ونعى الفنان مفيد عاشور، صديقه الراحل، حيث قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”الفنان إبراهيم فرح كان رجلا تحيط به رقة قلبه وتغلفه ابتسامة رضا بما هو فيه وما أقامه الله له، أرقد في سلام عند مليك مقتدر رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة“.

فترة مرضه

مرّ الفنان المصري إبراهيم فرح بوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة، ثم اشتدت الأزمة الصحية في أغسطس الماضي ليدخل في غيبوبة كبدية لمدة 3 أيام، قبل أن تتحسن حالته ويخرج من المستشفى، وطلب منه الأطباء التزام الراحة داخل المنزل وعدم الإرهاق.

ولم يدم تواجده في منزله طويلا حيث عاد مجددا إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين حتى تُوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 68 عاما.