تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي (صور)

شيع نجوم الفن، اليوم الجمعة، جثمان الفنانة المصرية ماجدة الصباحي، من مسجد مصطفى محمود، والتي توفيت أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 89 عاما، بعد رحلة طويلة مع عالم الفن سواء على صعيد التمثيل أو الإنتاج السينمائي.

وبرز من بين الحاضرين في صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر لتشييع الجثمان، الفنان رشوان توفيق، وسمير صبري، وعزت العلايلي، والإعلامي وائل الإبراشي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبدالعزيز، ونهال عنبر.

والفنانة ماجدة الصباحي اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي لكنها عرفت في الوسط الفني باسم ”ماجدة“.

وقدمت الفنانة الراحلة للسينما عددا كبيرا من الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، ودرست في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عاما.

يشار إلى أنه وقبل سنوات، أقامت الممثلة المصرية غادة نافع دعوى ”حجر“ على والدتها ماجدة الصباحي، وحصلت على حكم من نيابة الدقي، لشؤون الأسرة بالحجر، الذي يمكّنها من التصرف في جميع الأموال والممتلكات السائلة والعقارية والشركات دون الرجوع إلى والدتها.

وقالت ابنة الفنانة الكبيرة في دعواها، إن والدتها مصابة بعدة أمراض لا تمكّنها من اتخاذ قرارات بشأن ممتلكاتها وشركاتها، ومنها أنها مصابة بالزهايمر، بعد بلوغها 79 عاما، وإنها لا تستطيع التصرف في أموالها.