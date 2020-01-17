وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق

رحلت الفنانة نادية رفيق، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتقام صلاة الجنازة اليوم في كنيسة السريان بمصر الجديدة.

وأعلن نجلها فاضل، عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيس بوك“، وفاة والدته قائلًا: ”أتمت أمي.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها ..أم الغلابة كما يعرفونها البعض..الفنانة القديرة نادية رفيق..أتمت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى..صلي لنا يا ماما“.

اتمت امي.. ماما نانا كما يلقبونها احفادها ..ام الغلابة كما يعرفونها البعض..الفنانة القديرة نادية رفيق..اتمت مهمتها… تم النشر بواسطة ‏‎Fadel Courdi‎‏ في الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٠

ولدت الفنانة الراحلة نادية رفيق حبيب، في 8 فبراير/شباط عام 1935، وبدأت مشوارها الفني في نهاية الخمسينيات بالعمل بالإذاعة المصرية ثم التحقت بالتلفزيون في عام 1960 وشاركت بالعمل في السهرات التلفزيونية والمسلسلات، حيث استمر مشوارها الفني ما يقارب 50 عاما.

وبرعت الفنانة الراحلة في تجسيد دور الأم، حيث لقبت بـ“الأم الحنون“، كما اشتركت في كتابة قصص وسيناريوهات بعض سهرات التلفزيون، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها ”أحلام الفتى الطائر“ عام 1978 و“هي والمستحيل“ عام 1979 و“أخو البنات عام 1984 و“الأصدقاء“ عام 2002 و ”باب الخلق“ عام 2012.

وفي بداية الثمانينيات شاركت في عدد من الأفلام السينمائية وكان أول أفلامها ”أهل القمة“ عام 1981 مع سعاد حسني.