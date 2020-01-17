هل تسبب ”دُعاء“ في إيقاف الشاعر الكويتي فاضل الدبوس؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، مقطع فيديو، قيل إنه السبب في إيقاف الشاعر فاضل الدبوس من قبل الأجهزة الأمنية.

وظهر الشاعر ”الدبوس“ في مقطع فيديو، وهو يردد دعاءً بصيغة الشعر عن أمير الكويت، حمل في مضمونه رسالة سياسية.

ومن بين المفردات التي تضمنها الدعاء قوله: ”اللهم ارزقني محبة أميرنا مثل محبته لفجر السعيد، اللهم ارزقني محبة أميرنا مثل غلاوة مرزوق الغانم عنده يا رب العالمين“.

ولم تفصح السلطات الكويتية، رسميا، عن المقطع الصوتي المنسبوب إلى الشاعر محل الاتهام.

دعاء فاضل الدبوس الي بسببه تحول للنيابة الدعاء كان ذو معنى قيم وعميق الله يفك عوقك@fadhelfares1 pic.twitter.com/pGwLdDNaF0 — السيـر ⓭ (@ki00me) January 16, 2020

وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس الخميس، بحجز الشاعر فاضل الدبوس حتى يوم الأحد المقبل، بتهمة مخالفة الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتُهم الشاعر الدبوس بمخالفته الآداب العامة من خلال النطق بعبارات غير لائقة عبر مقطع صوتي منسوب إليه، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.