تيم حسن يجسد شخصية القيادي الفلسطيني أبو حسن سلامة في مسلسل ”الأمير الأحمر“

كشف الفنان السوري تيم حسن عن استعداده لتجسيد شخصية القيادي الفلسطيني الراحل أبو حسن سلامة، في مسلسل ينتمي لنوعية أعمال السير الذاتية ويحمل اسم ”الأمير الأحمر“، وهو من إنتاج شركة ”صباح إخوان“ لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.

وشارك تيم حسن متابعيه عبر حسابه على موقع ”تويتر“ تغريدة أعرب خلالها عن سعادته بتقديمه شخصية سيرة ذاتية للمرة الثالثة على مدار مشواره الفني بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق.

وقال تيم حسن، في تغريدته: ”الأمير الأحمر، سعيد لأني سأُقدم شخصية القيادي البارز أبو حسن سلامة، سيرة ذاتية هي الثالثة لي بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق“.

واستطرد الفنان السوري قائلًا: ”الأمير الأحمر، مسلسل للمنتج الكبير صادق الصباح، يكتبه الأستاذ حسن سامي يوسف ومن إخراج الشريك سامر البرقـاوي.

الأَمــــيـر الأَحـــمـر سعيد لأني سأُقدم شخصية القيـادي البارز #ابو_حسن_سلامة سيرة ذاتية هي الثالثة لي بعد مسلسلي نزار قباني و الملك فاروق . #الأمير_الأحمر مسلسل للمنتج الكبير صادق الصباح

يكتبه الأستاذ حسن سامي يوسف

و من إخراج الشريك سامر البـرقـاوي #شاهد

#mbc — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) January 15, 2020

وأبو حسن سلامة هو من أشهر قياديي منظمة التحرير الفلسطينية، واغتالته إسرائيل بعدما لاحقته لسنوات طويلة.