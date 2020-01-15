يفتتحها محمد عبده.. 6 حفلات غنائية في مهرجان ”فبراير الكويت“

يفتتح فنان العرب محمد عبده مهرجان فبراير الكويت الذي تنظمه شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، حيث يتفرد فنان العرب بحفل غنائي يوم 6 فبراير، فيما يتشارك النجوم باقي جدول الحفلات بواقع نجمين في كل حفل بواقع 6 حفلات.

ويتبادل النجوم الحفلات بين الفترة من 6 وحتى 21 فبراير المقبل، ويحيي محمد عبده حفله يوم الخميس 6 فبراير على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وفي اليوم التالي يحيي كل من ماجد المهندس وأصالة نصري حفلهما على ذات المسرح.

وتقام باقي الحفلات أيام 13 فبراير، ويحييها حسين الجسمي وبلقيس، و14 فبراير ويحييها نوال الكويتية ومطرف المطرف، أما أنغام وعبدالله الرويشد فيجتمعان في حفلهما يوم 20 فبراير.

وتختتم فعاليات المهرجان يوم 21 فبراير، ويحيي الحفل الفنانان راشد الماجد ونبيل شعيل، وشوقت روتانا الجمهور بالإعلان عن هذه الحفلات على أن يتم طرح التذاكر للحجز خلال الأيام القادمة.

ويحظى مهرجان فبراير الكويت بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث ينتظره الجميع من عام لآخر، ويتوافد عليه عدد من نجوم الفن في الوطن العربي.