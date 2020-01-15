القضاء المغربي يؤيد حبس مغني الراب ”سيمو الكناوي“‎

قضت محكمة بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، مساء يوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بحق مغني الرّاب محمد منير المعروف بـ“سيمو الكناوي“، بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية.

وتمت ملاحقة فنان ”الراب“ المغربي (31 سنة) بتهمة ”سب وشتم عناصر الشرطة وإهانة هيئة ينظمها القانون“.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا قد أوقفت ”سيمو الكناوي“، شهر نوفمبر الماضي، على خلفية ظهوره في شريط فيديو وهو يتلفظ بعبارات ”خادشة وماسة بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة وعائلاتهم“.

وكان عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن هذا الاعتقال مرتبط بشكل مباشر بأغنية ”عاش الشعب“ التي تنتقد النظام الحاكم في المغرب. مشيرًا إلى أن ”اعتقاله يدخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير“.

وفي نفس السياق، نددت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي“ بهذا الاعتقال، وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن اعتقال الكناوي ”اعتداء مروع على حرية التعبير“، مشيرة إلى أنه ”يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات“.

وقبل أسابيع، لوّحت حكومة سعد الدين العثماني في المغرب، بفرض رقابة على فن ”الرّاب“ في البلاد، وذلك على خلفية أغنية لمجموعة شبابية مغربية أطلقت عليها اسم ”عاش الشعب“.