بعد وفاة علي الغرير دون منزل.. بيان غاضب لفنانين ونائب يهاجم وزير الإسكان (فيديو)

أثارت وفاة الفنان البحريني علي الغرير دون حصوله على منزل له ولعائلته رغم انتظاره الطويل لذلك ومناشداته السابقة، ومنحه شقة إسكان بدلا منها، غضبا بين فنانين، ما دفعهم لنشر بيان يطالبون فيه بحقوقهم تحت شعار ”لازم نموت“.
واستنكر فنانون ومشاهير حالتهم المعيشية في ظل عدم توافر وظائف مضمونة ودخل ثابت وضمان اجتماعي، إضافة لمنازل للسكن ”ضمن الوعود“ دون تحصيلها، على حد وصفهم، مطالبين بحقهم بـ“الأمان الاجتماعي“.
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#البحرين #فنانين_البحرين #مجلس_الشورى_البحريني #نواب_البحرين #عبدالله_وليد لازم_نموت عشان يلتفتون اللي فوق لحال الفنان والمواطن البحريني؟ #ليمتى_المذله ؟ والكل يطالب ب ابسط حقوقه ومافي فنان بحريني مارفع راس البحرين و ماقدم للبحرين الكثير ، واسامي جداً مهمه لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه واعلام . احنا بكل فخر عندنا افضل الطاقات بس للاسف مافي اي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير ؟! مافي فنان مايعاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ خدمات صحيه وعلاج وبيوت اسكان وضمانات اجتماعيه ؟! ابسط حقوقنا #لازم_نموت ؟ @mp_hamadalkooheji
وجاء في البيان: ”لازم نموت عشان يلتفتون اللي فوق، لحال الفنان البحريني؟ ليمنى المذلة؟ والكل يطالب بأسط حقوقه، ومافي فنان بحريني مارفع راس البحرين وماقدم للبحرين الكثير، وأسامي جداً مهمة لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه وأعلام. احنا بكل فخر عندنا افضل الطاقات بس للاسف مافي اي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير؟! مافي فنان ماي عاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ خدمات صحيه وعلاج وبيوت اسكان وضمانات اجتماعيه ؟! ابسط حقوقنا #لازم_نموت؟“.
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#البحرين #فنانين_البحرين #مجلس_الشورى_البحريني #نواب_البحرين #علي_الغرير لازم_نموت عشان يلتفتون اللي فوق لحال الفنان البحريني؟ #ليمتى_المذله ؟ والكل يطالب ب ابسط حقوقه ومافي فنان بحريني مارفع راس البحرين و ماقدم للبحرين الكثير ، واسامي جداً مهمه لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه واعلام . احنا بكل فخر عندنا افضل الطاقات بس للاسف مافي اي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير ؟! مافي فنان مايعاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ خدمات صحيه وعلاج وبيوت اسكان وضمانات اجتماعيه ؟! ابسط حقوقنا #لازم_نموت ؟ @mp_hamadalkooheji
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#لازم_نموت عشان يلتفتون اللي فوق لحال الفنان البحريني؟ ليمتى المذله ؟ والكل يطالب ب ابسط حقوقه ومافي فنان بحريني مارفع راس البحرين و ماقدم للبحرين الكثير ، واسامي جداً مهمه لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه واعلام . احنا بكل فخر عندنا افضل الطاقات بس للاسف مافي اي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير ؟! مافي فنان مايعاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ هذه وقتكم يا النواب كل فنان عطاكم صوته ووقف معاكم الحين وقته انكم توقفون معاه وتشوفون له حل خدمات صحيه وعلاج وبيوت اسكان وضمانات اجتماعيه ؟! ابسط حقوقنا #لازم_نموت ؟ @mp_hamadalkooheji #لازم_نموت #حقوق_فنان #فنانين_البحرين #مجلس_النواب #مجلس_الشورى
وإثر ارتفاع أصوات فنانين للمطالبة بتأمين حقوقهم، طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب أحمد الكوهجي، خلال جلسة المجلس، بتأمين حقوق المواطنين خاصة المشاهير ممن قدّموا للبحرين من إنجازات، مهاجما وزير الإسكان كونه ”لا يتابع أحوال المواطنين“.
وقال الكوهجي في كلمته، الذي نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل: ”(..) ارفع تعازي لأسرة الأخ بو خالد علي الغرير، الله يعينهم ويعين والدته ويصبرهم، معالي الرئيس أنا بتكلم بشكل عام هناك الكثير من الفنانين والمبدعين واللاعبين، للأسف الشديد، حزت ما ينجزون للبحرين أي انجاز يتفاخرون معاهم ويتباهون معاهم بهذا الانجاز، حتى من الخجل يكونون في أمس الحاجة أثناء تحقيقهم هذه الإنجازات إن يطلبون أقل مطلب لهم لأسرهم ولعوائلهم…“.
وأضاف: ”الله يرحمه أخوي وصديقي علي الغرير، للأمانة عطانا ورسم الابتسامة على كل صغير وكبير وكل شخص مسؤول، يحبونه المسؤولين الكبار والصغار، أنا كنت اتمنى من وزير الإسكان قبل ما يحصل الشقة إني قدمله نصيحة هذا اللي نحن نفتقده اليوم كمواطن بحريني، كشخص عنده أسرة مكونة من 4 اشخاص أو 5 أشخاص بدل ما تنصحه أن يتوجه للوحدة الاسكانية صارت النصايح اليوم بوزارة الاسكان اذا تبي طلبك يمشي بسرعة خذ شقة اسكان انا بصرفها لك اليوم قبل باشر الغي طلبك مال الاسكان“.
وتابع النائب: ”صارت هذه توجيهات من وزير الاسكان مايقتدي بها مع أنه من صلاحياته بموجب القرار الوزاري ان عنده السلطة التقديرية دام عندك السلطة التقديرية وتشوف حالة انسانية ليش تخليها توصل لمواقع التواصل الاجتماعي؟ ليش تخليها تنتشر؟ ياما سمعنا في الفترة اللي طافت فنانين قاعدين يشتكون، الفنانين ذول كلنا نتلاهف نتصور معاهم، كل الفنانين واللاعبين نتلاهف نتصور معاهم، وحزت الحزة تسوّي روحك ما تشوفه، معالي الرئيس للامانة انا كنت اتمنى يقتدون بشاب ما يتجاوز عمره 30 سنة أو 32 سنة، سمو الشيخ ناصر اللي يتابع مواقع التواصل اللي يباشر الحالات الشخصية والحالات الفردية (..)“.
وخلال انتقاد الكوهجي لوزير الإسكان، قائلا إنه ”لا يتابع مسؤولياته“، شدد عليه رئيس المجلس بعدم الخروج عن الموضوع، الأمر الذي أغضب النائب الكوهجي، مطالبا رئيس المجلس بعدم مقاطعته، مؤكدا أن كلامه في صلب الموضوع وأنه لم يخرج عن اللائحة: ”أتمنى من أي مسؤول أو أي وزير هذا الكلام مافيه مقاطعة أو خروج عن اللائحة، الوزراء مسؤولون عن المواطنين ونحن مسؤولون عن المواطنين، انا اتحاسب وانت اتحاسب (..) خلي الوزراء يتابعون حالات الناس“.
ورحب فنانون بكلمة النائب الكوهجي، مقدمين له شكرهم لاهتمامه بأحوالهم.
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#لازم_نموت عشان يلتفتون اللي فوق لحال الفنان البحريني؟ ليمتى المذله ؟ والكل يطالب ب ابسط حقوقه ومافي فنان بحريني مارفع راس البحرين و ماقدم للبحرين الكثير ، واسامي جداً مهمه لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه واعلام . احنا بكل فخر عندنا افضل الطاقات بس للاسف مافي اي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير ؟! مافي فنان مايعاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ خدمات صحيه وعلاج وبيوت اسكان وضمانات اجتماعيه ؟! ابسط حقوقنا #لازم_نموت ؟ @mp_hamadalkooheji
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شكرا لك يا نائبنا الفاضل لانك صوتنا والحين احنا لازم نصرخ و نقول مو #لازم_نموت فجيعتنا بالغالي فقيدنا #علي_الغرير و حلمه بحق من حقوقه اللي ماتحقق الا بعد وفاته خلتنا نجهر بالمنا و مخاوفنا و مطالبنا بابسط حقوقنا كمواطنين و كفنانين واهمهم كادر وظيفي و معاش تقاعدي و غيره مو #لازم_نموت #البحرين #في_الشرقاوي#حمد_الكوهجي
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#كفو ???????????????????????????????????????? كل الشكر والتقدير لأول نائب #حمد_الكوهجي يتكلم عن حقوق #فنانين و#فنانات #البحرين برزوا ورفعوا أسم مملكتنا الحبيبة محلياً و عالمياً ومستمرين حباً و أخلاصاً لهذا الوطن … سعادة النائب أنا فنانة بحرينية مثلت مملكتي وأرضي وبلادي بكل حب وفخر وأعتزاز أمام العالم كله وبتوفيق من الله عز وجل أجتهدت ورفعت أسم بلادي والفوز بجوائز المحلية والعربية وصولاً إلى العالمية والقادم أفضل إن شاء الله ???????? والسبب وراء هذا كله تربية وثقافة الفنان البحريني، هذا ما علمني معلمي وأساتذتي بالمسرح البحريني الأحياء منهم ربي يطول بأعمارهم والأموات الف رحمة على أرواحهم الخالدة كفو ووفوا وما قصروا عرفت منهم شنو معنى التضحية من أجل رفعة أسم البحرين واجب … سؤال يراودني سعادة النائب ومخوفني بصراحة هل #لازم_نموت عشان نأمن مستقبل أهلنا وعيالنا ؟؟؟!!! لأني وبصراحة #عاطله و #مديونه للبنك و ما عندي دخل ثاني يكفيني وغير هذا أنا عايشه على راتب أمي المتقاعدة والمريضة تصرف علي لحين عشان اقدر أغطي متطلبات الشهرية مثلاً أجار النقال والبترول رغم أني قدمت وسعيت مثل غيري بطلب وظيفة من وزارة العمل عشان أقدر أعيش وأتنفس علماً بأن سيرتي الذاتية المهنية بشهادة من وزارة العمل غنية بالخبرات ، مشكورين ماقصروا .. بس ???? وين أطقها ؟؟ خايفة من الجاي مع الأزمات و ضغوطات الحياة وأزماتي المالية اللي تحيطني بشكل دائم .. ما أقول إلا الحمدلله مازلت مقاومه لكن لين متى أظل بهذا الحال لين ما ربي يأخذ أمانته يعني ؟؟؟!!! #علي_الغرير_في_ذمة_الله #علي_الغرير #المنامة #السعودية #مصر #المغرب #الاردن #جدة #الرياض #الكويت #الامارات #دبي #ابوظبي #بنات #قطر #عمان #العراق #ابداع #عدستي #تصويري #glam #snapchat????
وكانت عائلة الفنان الراحل علي الغرير قد صرحت بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، أمر بتخصيص منزل لأسرة الفقيد في منطقة ”سلماباد“، بحسب صحيفة ”الأيام“ البحرينية.
وجاءت توجيهات الأمير، عقب مناشدات من عضو مجلس النواب أحمد العامر وفنانين بذلك.
يذكر أن شقق الإسكان تثير الكثير من الانتقادات بين المواطنين البحرينيين، حيث يتم تسليمها لهم بشكل أسرع من المنازل، ما يدفع الكثيرين للتوجه لها، وسط اضطرارهم لإلغاء طلبهم للمنازل مقابل الشقة.
ولا تتيح الشقق للمواطنين كما المنازل، مساحة تمكنهم من البناء لاحقا لأبنائهم.