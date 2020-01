بعد وفاة علي الغرير دون منزل.. بيان غاضب لفنانين ونائب يهاجم وزير الإسكان (فيديو)

View this post on Instagram

#البحرين #فنانين_البحرين #مجلس_الشورى_البحريني #نواب_البحرين #عبدالله_وليد لازم_نموت عشان يلتفتون اللي فوق لحال الفنان والمواطن البحريني؟ #ليمتى_المذله ؟ والكل يطالب ب ابسط حقوقه ومافي فنان بحريني مارفع راس البحرين و ماقدم للبحرين الكثير ، واسامي جداً مهمه لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه واعلام . احنا بكل فخر عندنا افضل الطاقات بس للاسف مافي اي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير ؟! مافي فنان مايعاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ خدمات صحيه وعلاج وبيوت اسكان وضمانات اجتماعيه ؟! ابسط حقوقنا #لازم_نموت ؟ @mp_hamadalkooheji