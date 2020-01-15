بعد وفاة علي الغرير دون منزل.. بيان غاضب لفنانين ونائب يهاجم وزير الإسكان (فيديو)

أثارت وفاة الفنان البحريني علي الغرير دون حصوله على منزل له ولعائلته رغم انتظاره الطويل لذلك ومناشداته السابقة، ومنحه شقة إسكان بدلا منها، غضبا بين فنانين، ما دفعهم لنشر بيان يطالبون فيه بحقوقهم تحت شعار ”لازم نموت“.

واستنكر فنانون ومشاهير حالتهم المعيشية في ظل عدم توافر وظائف مضمونة ودخل ثابت وضمان اجتماعي، إضافة لمنازل للسكن ”ضمن الوعود“ دون تحصيلها، على حد وصفهم، مطالبين بحقهم بـ“الأمان الاجتماعي“.

وجاء في البيان: ”لازم نموت عشان يلتفتون اللي فوق، لحال الفنان البحريني؟ ليمنى المذلة؟ والكل يطالب بأسط حقوقه، ومافي فنان بحريني مارفع راس البحرين وماقدم للبحرين الكثير، وأسامي جداً مهمة لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه وأعلام. احنا بكل فخر عندنا افضل الطاقات بس للاسف مافي اي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير؟! مافي فنان ماي عاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ خدمات صحيه وعلاج وبيوت اسكان وضمانات اجتماعيه ؟! ابسط حقوقنا #لازم_نموت؟“.

وإثر ارتفاع أصوات فنانين للمطالبة بتأمين حقوقهم، طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب أحمد الكوهجي، خلال جلسة المجلس، بتأمين حقوق المواطنين خاصة المشاهير ممن قدّموا للبحرين من إنجازات، مهاجما وزير الإسكان كونه ”لا يتابع أحوال المواطنين“.

وقال الكوهجي في كلمته، الذي نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل: ”(..) ارفع تعازي لأسرة الأخ بو خالد علي الغرير، الله يعينهم ويعين والدته ويصبرهم، معالي الرئيس أنا بتكلم بشكل عام هناك الكثير من الفنانين والمبدعين واللاعبين، للأسف الشديد، حزت ما ينجزون للبحرين أي انجاز يتفاخرون معاهم ويتباهون معاهم بهذا الانجاز، حتى من الخجل يكونون في أمس الحاجة أثناء تحقيقهم هذه الإنجازات إن يطلبون أقل مطلب لهم لأسرهم ولعوائلهم…“.

وأضاف: ”الله يرحمه أخوي وصديقي علي الغرير، للأمانة عطانا ورسم الابتسامة على كل صغير وكبير وكل شخص مسؤول، يحبونه المسؤولين الكبار والصغار، أنا كنت اتمنى من وزير الإسكان قبل ما يحصل الشقة إني قدمله نصيحة هذا اللي نحن نفتقده اليوم كمواطن بحريني، كشخص عنده أسرة مكونة من 4 اشخاص أو 5 أشخاص بدل ما تنصحه أن يتوجه للوحدة الاسكانية صارت النصايح اليوم بوزارة الاسكان اذا تبي طلبك يمشي بسرعة خذ شقة اسكان انا بصرفها لك اليوم قبل باشر الغي طلبك مال الاسكان“.

وتابع النائب: ”صارت هذه توجيهات من وزير الاسكان مايقتدي بها مع أنه من صلاحياته بموجب القرار الوزاري ان عنده السلطة التقديرية دام عندك السلطة التقديرية وتشوف حالة انسانية ليش تخليها توصل لمواقع التواصل الاجتماعي؟ ليش تخليها تنتشر؟ ياما سمعنا في الفترة اللي طافت فنانين قاعدين يشتكون، الفنانين ذول كلنا نتلاهف نتصور معاهم، كل الفنانين واللاعبين نتلاهف نتصور معاهم، وحزت الحزة تسوّي روحك ما تشوفه، معالي الرئيس للامانة انا كنت اتمنى يقتدون بشاب ما يتجاوز عمره 30 سنة أو 32 سنة، سمو الشيخ ناصر اللي يتابع مواقع التواصل اللي يباشر الحالات الشخصية والحالات الفردية (..)“.

وخلال انتقاد الكوهجي لوزير الإسكان، قائلا إنه ”لا يتابع مسؤولياته“، شدد عليه رئيس المجلس بعدم الخروج عن الموضوع، الأمر الذي أغضب النائب الكوهجي، مطالبا رئيس المجلس بعدم مقاطعته، مؤكدا أن كلامه في صلب الموضوع وأنه لم يخرج عن اللائحة: ”أتمنى من أي مسؤول أو أي وزير هذا الكلام مافيه مقاطعة أو خروج عن اللائحة، الوزراء مسؤولون عن المواطنين ونحن مسؤولون عن المواطنين، انا اتحاسب وانت اتحاسب (..) خلي الوزراء يتابعون حالات الناس“.

ورحب فنانون بكلمة النائب الكوهجي، مقدمين له شكرهم لاهتمامه بأحوالهم.

وكانت عائلة الفنان الراحل علي الغرير قد صرحت بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، أمر بتخصيص منزل لأسرة الفقيد في منطقة ”سلماباد“، بحسب صحيفة ”الأيام“ البحرينية.

وجاءت توجيهات الأمير، عقب مناشدات من عضو مجلس النواب أحمد العامر وفنانين بذلك.

يذكر أن شقق الإسكان تثير الكثير من الانتقادات بين المواطنين البحرينيين، حيث يتم تسليمها لهم بشكل أسرع من المنازل، ما يدفع الكثيرين للتوجه لها، وسط اضطرارهم لإلغاء طلبهم للمنازل مقابل الشقة.

ولا تتيح الشقق للمواطنين كما المنازل، مساحة تمكنهم من البناء لاحقا لأبنائهم.