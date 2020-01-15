ولي عهد البحرين يحقق حلم الفنان الراحل علي الغرير

قالت عائلة الفنان البحريني الراحل علي الغرير إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، أمر بتخصيص منزل لأسرة الفقيد في منطقة ”سلماباد“، بحسب صحيفة ”الأيام“ البحرينية.

وكان عضو مجلس النواب أحمد محمد العامر قد غرد قبل القرار قائلاً ”لدى الفنان علي الغرير حلم بامتلاك منزل بدل من شقة اسكان للامانة تواصلت مع المسؤولين في وزارة الإسكان ولي متابعه معهم قريب لكن شاء القدر بان يسبق الموت تحقيق حلم بوخالد بامتلاك منزل لعائلتة لكن لن نقف وفاءاً له وسنواصل المطالبه لابناءه واتمنى ان يكون له مكرمة من سيدي جلالة الملك“.

لدى الفنان علي الغرير حلم بامتلاك منزل بدل من شقة اسكان للامانة تواصلت مع المسؤولين في وزارة الإسكان ولي متابعه معهم قريب لكن شاء القدر بان يسبق الموت تحقيق حلم بوخالد بامتلاك منزل لعائلتة لكن لن نقف وفاءاً له وسنواصل المطالبه لابناءه واتمنى ان يكون له مكرمة من سيدي جلالة الملك — احمد محمد العامر (@BAHRAINALAAMER) January 12, 2020

وأضاف النائب: ”الاخ علي الغرير يستحق اولا منا الدعاء رجل خلوق ومتواضع ويدعم الكل دون مقابل أن كانت جمعيات تطوعيه و افتتاحات لمشاريع وغيرها الكثير . للاسف كان يأمل بأن يحصل على منزل بدل شقة اسكان لعائلته أن شاء الله يتحقق“.

الاخ علي الغرير يستحق اولا منا الدعاء رجل خلوق ومتواضع ويدعم الكل دون مقابل أن كانت جمعيات تطوعيه و افتتاحات لمشاريع وغيرها الكثير . للاسف كان يأمل بأن يحصل على منزل بدل شقة اسكان لعائلته أن شاء الله يتحقق… https://t.co/JxQdCo1wqf — احمد محمد العامر (@BAHRAINALAAMER) January 12, 2020

وكانت مكالمة هاتفية انتشرت أيضا عبر مواقع التواصل – قيل إنها للفنان علي الغرير قد أرسلها قبل رحيله مع النائب أحمد العامر- تناشد ملك البحرين حمد بن عيسى لتأمين منزل له ولأسرته لضمان حياة كريمة لهم.

وما لبثت دعوة عضو النواب أن لقيت استحسانا من قبل فنانين في البحرين ودول الخليج، الذين أعادوا نشر تغريدته، بهدف مساندة عائلة علي الغرير للحصول على منزل.

وسبق أن وجه ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للتكفل برعاية أبناء الفنان الغرير.

وتوفي الفنان البحريني علي الغرير، يوم الأحد، عن عمر 52 عاما إثر سكتة قلبية، ووري جثمانه في مقبرة المنامة.