ولي عهد البحرين يحقق حلم الفنان الراحل علي الغرير

View this post on Instagram

. من المؤسف أن يصل حال الفنان إلى مستوى يستجدي فيه الناس خاصة في منطقة الخليج.. وهذي مناشدة لكل ضمير حي تلبية أمنيته رحمه الله لضمان حياة كريمة لعائلته التي تحمل إسمه وذكرياته.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم #علي_الغرير #علي_الغرير_في_ذمة_الله