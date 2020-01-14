 القيادة المتهورة تسوق ”بتاع الجنوب“ للسجن في السعودية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

القيادة المتهورة تسوق ”بتاع الجنوب“ للسجن في السعودية (فيديو)

القيادة المتهورة تسوق ”بتاع الجنوب“ للسجن في السعودية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد مشاهير ”سناب شات“ فيما يبدو والملقب بـ“بتاع الجنوب“، وذلك بعد نشر حساب مختص بأخبار المشاهير مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتراقص داخل سيارته ويقود بطريقة متهورة، وذلك وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام أحد مرافقي قائد المركبة – الذي لم يتم الكشف عن هويته وهوية من معه – بتوثيق تصرفاته، ونشرها في سناب شات ”بتاع الجنوب“، خلال قيادته السيارة بسرعة عالية وبشكل متهور، والتمايل بها يمينا وشمالا على طريق عام، إضافة إلى التراقص داخلها، برفقة شاب آخر إلى جانبه، فيما لم يكن من المعروف إن كان عدد المرافقين له اثنان أم أكثر.

وطالب ناشطون بعدم الاكتفاء بالعقوبة المعتادة في معظم هذه الحالات، وهي الكفالة، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات بمن مثله ليكونوا عبرة لغيرهم، ولوضع حد لتصرفاتهم، على حد قولهم.

ويواجه الكثير من مشاهير مواقع التواصل في المملكة انتقادات لاذعة من قبل ناشطين؛ نظرا لقيام بعضهم بتصرفات يراها سعوديون بأنها تخالف عاداتهم وتقاليدهم ومسيئة لبلادهم.

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