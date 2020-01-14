زوجة الفنان البحريني الراحل علي الغرير تنشر فيديو لآخر ظهور له

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لآخر ظهور للفنان البحريني الراحل علي الغرير، نشرته زوجته عبر تطبيق ”إنستغرام“.

وظهر الفنان الراحل في المقطع المتداول وهو يقود مركبته، فيما كانت زوجته تقوم بالتصوير وهي تمازحه، قائلة: ”علي عازمتك عالمطعم“، فأجابها: ”عازمتني، كفو عليج“.

وبدوره، رد مازحا بقوله: ”على فكرة (..) شفتج خذيتي من ابوج فلوس“، في إشارة إلى أن دعوتها له على الغداء من مال أبيها.

وتوفى الفنان البحريني علي الغرير، يوم الأحد، عن عمر 52 عاما، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

ونعى عدد من الفنانين والمواطنين البحرينيين الفنان الراحل، معبرين عن حزنهم إثر رحيله المفاجئ.

كما وجه ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للتكفل برعاية أبناء الفنان الغرير.