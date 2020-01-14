بعد تعرضها للتهديد والابتزاز.. ”يوتيوبر“ شهيرة تعترف بتحولها الجنسي (فيديو)

اعترفت فنانة مكياج شهيرة يتابعها أكثر من 12 مليون مشترك على موقع يوتيوب أنها ”متحولة جنسيا“، مشيرة إلى أن اعترافها جاء نتيجة الخوف والقلق الدائم من اكتشاف حقيقتها، خاصة بعد تعرضها للتهديد والابتزاز بتسريب هذا السر للإعلام.

في عام 2015، ذاعت شهرة نيكي دي جاجر، وهي فنانة مكياج هولندية تبلغ من العمر 25 عاما، من خلال قناتها على ”يوتيوب“، تحت اسمها الشهير نيكي توتوريالز، وذلك بعد نشرها فيديو بعنوان ”قوة المكياج“، والذي انتشر بشكل كبير، ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من 12 مليون مشترك، وحقق مشاهدات خيالية تجاوزت 766 مليون مشاهدة.

واختارت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، نيكي دي جاجر، في عام 2017، ضمن أفضل 10 شخصيات مؤثرة، بسبب محتواها الهادف عن صيحات المكياج والتجميل، حيث حصدت جوائز كثيرة قدمها لها موقع ”يوتيوب“.

ويبدو أن شهرة نيكي دي جاجر لم تقف عند التجميل فقط، فقد صدمت متابعيها بفيديو وضعته على قناتها تحت عنوان مثير للجدل، وهو I’m Coming out وأوصت الجميع بضرورة مشاهدة هذا الفيديو، وقالت إن ما ستقومون بمشاهدته حكايات مثيرة للقلق حول طريقة المعاملة التي تتلقاها من المحيطين بها، لتفجر نيكي المفاجأة بأنها امرأة متحولة جنسيا.

وحصد فيديو الاعتراف أكثر من 14 مليون مشاهدة في أقل من يومين.

وجاء على لسانها خلال مقطع الفيديو، أنها ”ولدت في الجسد الخطأ“، وأعربت عن خوفها من تصوير هذا الفيديو، والاعتراف بذلك علنا. وقالت إنها ما زالت نيكي التي يعرفونها، وإنها قررت أن تفصح عن سرها الآن كدعم منها لمن هم بمثل حالتها، والذين يُساء فهمهم ويشعرون بالخوف والقلق الدائم خشية أن يتم اكتشافهم على أنهم متحولون جنسيا، أو يخشون من تصحيح أوضاعهم.

وأضافت نيكي أنها كانت غير مستعدة تماما لهذه اللحظة، ولكن أحد الأشخاص قام بابتزازها وهددها بتسريب هذا السر للإعلام، وأعربت عن شعورها بالخوف في بداية الأمر من وجود بعض الأشخاص الذين يفتقرون لاحترام الهوية الحقيقية للمحيطين بهم، ووجهت هذا الفيديو للأشخاص الذين قاموا بتهديدها وقاموا بابتزاها، محاولين إفساد حياتها، لتوضح أنها ليست خائفة من قول الحقيقة.