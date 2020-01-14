زوجة ووالد قتيل ”فيلا نانسي عجرم“ يهاجمان الفنانة اللبنانية وزوجها (فيديو)

قالت زوجة الشاب السوري محمد الموسي والذي قتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم، والمعروف إعلاميا بـ“قتيل منزل نانسي عجرم“، إن قتل زوجها بـ18 رصاصة على يد رجل الأعمال فادي الهاشم غير منطقي على الإطلاق، موضحة أنه لو افترض فعليا محاولة زوجها لسرقة منزل نانسي، فماذا كان سينقصها من ذلك ؟ على حد قولها.

وأضافت زوجة القتيل خلال لقاءها ببرنامج الإعلامي طوني خليفة والذي يعرض بقناة ”الجديد“، أن الشخص الموجود بالفيلا ليس زوجها وإنما قد يكون رفيقه، خاصة وأنه أخبرها بخروجه لمقابلة صديقه من أجل جلب المال، موضحة أن زوجها كان يعمل بنقل المفروشات وأيضا بستاني بفيلا نانسي منذ قرابة 5 أشهر.

وأوضحت زوجة ”الموسى“ أن هناك سر في قتل زوجها، رافضة تماما وصفه بالسارق خاصة وأنه إنسان متدين ودائما يصلي ويصوم على حد قولها، مطالبة بضرورة كشف الحقيقة كاملة، مبينة أنها لن تستلم جثمان زوجها لحين القبض على فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم ومعاقبتهما.

من جانبه قال والد القتيل، إنه طلب من محاميه تقديم مذكرة للقاضي غادة عون، لإعادة تقرير الطب الشرعي لجثة ابنه، خاصة وأنه جاء مقتضبًا وغير مقنعًا على الإطلاق.

وأضاف والد القتيل خلال لقائه ببرنامج طوني خليفة، أن التقرير لم يذكر طول المسافة التي أطلق منها الرصاص ولا عدد الأشخاص، موضحاً رفضه التام لاستلام جثة ابنه لحين معاقبة المتهمين.

وعن سبب وجوده في منزل الفنانة نانسي، قال والد القتيل إن ابنه يعمل لدى نانسي منذ قرابة 5 أشهر، مؤكدا أن القتيل كان لديه مستحقات مالية لدى نانسي وزوجها فادي الهاشم، كان يريد تحصيلها منهما.

من جانبها، كشفت المحامية السورية رهاب ممدوح البيطار رئيسة لجنة الدفاع عن القتيل، عن حقيقة تنازل والد القتيل عن القضية مقابل أن تتبنى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رعاية أطفاله لحين بلوغهم سن الرشد.

وقالت ”كل ما يقال غير حقيقي ولم يتنازل الوالد عن حق ابنه وكذلك والدته وزوجته وهم يرغبون في التواصل في القضية حتى الحصول على حق ابنهم القتيل“.

وتابعت ”نحن في مرحلة التحقيق ولا يمكن حاليا التنبؤ بنتائج التحقيق خاصة مع ظهور بعض الأدلة الجديدة ولكن نتمنى أن يحصل القتيل وأهله على حقه“.

وسبق وطالبت بيطار السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وبررت ”البيطار“، طلبها خلال تصريحات إذاعية أدلت بها لمحطة ”ميلودي إف إم“ السورية، بأن هناك مستجدات طارئة في القضية ومن المحتمل أن توجه لزوج ناسي عجرم تهمة القتل العمد.